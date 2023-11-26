Артета призвал игроков "Арсенала" брать пример с Хаверца
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что каждый в его команде должен брать пример с атакующего полузащитника Кая Хаверца.
Начало этого сезона выдалось очень непростым для Хаверца, который совершенно не оправдывал свой ценник в 60 миллионов фунтов, за которые "Арсенал" купил его у "Челси".
Однако именно Хаверц на 89-й минуте принес "Арсеналу" победу 0:1 над "Брентфордом" в субботу, и после матча Артета выразил восхищение тем, как 24-летний немец справляется с трудностями.
"Если вещи даются легко, вы не цените их. Если вещи даются легко, тогда вы не получаете такую реакцию, как он сегодня, когда каждый обнимает его и говорит, как сильно мы его любим".
"На то есть причина. Так было, потому что он ведет себя определенным образом в сложных ситуациях. Он является примером для всех нас в том плане, как нужно вести себя, сталкиваясь с трудностями".
"Это замечательный пример для команды. Мы не можем быть счастливее, когда большой игрок вроде него приносит команде победу в матче".
"Против команд, которые используют столь низкую линию обороны и подобным образом обороняются в своей штрафной, тебе нужен игрок такого профиля. Он исключительно хорош в этом. Сегодня он выиграл для нас матч своим одним действием".
"Он полностью заслуживает эту похвалу. Ты должен встречать трудности в лицо, и он делал это, он не прятался от них".
"Поэтому теперь он должен встретить в лицо этот красивый момент, которого он заслуживает. Я знал, что мне нужно продолжать его подстегивать для этого", — цитирует Артету Evening Standard.
26.11.2023 10:00
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Он иногда в Челси тоже забивал победные голы, но это было очень редко, в основном он был всегда бесполезен.
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