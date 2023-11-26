"Вулверхэмптон" хочет арендовать Рамсдейла в январе

"Вулверхэмптон" хочет пригласить голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла в январе на правах аренды с обязательством по выкупу.

Ранее в ноябре стало известно, что сразу несколько клубов охотятся за первым номером "Вулверхэмптона" Жозе Са. Сложная финансовая ситуация на "Молинью" означает, что "волки" будут уязвимы для такого рода предложений.



Как сообщает Daily Star, "Вулверхэмптон" ожидает выручить 35 миллионов фунтов за Са, а в качестве своей цели номер один на замену Жозе "волки" рассматривают как раз Рамсдейла.



В данный момент Рамсдейл находится за спиной у Давида Райи, вернувшись на ворота "Арсенала" в субботнем матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" лишь благодаря тому, что его испанскому конкуренту было запрещено сыграть против своего родительского клуба.



Против "Брентфорда" Рамсдейл отметился грубым ляпом, едва не подарив гол сопернику, и после победы 0:1 главный тренер "Арсенала" Микель Артета недвусмысленно обозначил свое отношение к 25-летнему англичанину.



"Я так доволен командой, нашей игрой, "клин-шитом". Я так доволен тем, как сыграл каждый".



"Думаю, команда была исключительна сегодня", — сказал Артета, когда его два раза подряд спросили конкретно про Рамсдейла и про то, что Аарон выглядел нервозно.



Уход в аренду на вторую половину сезона позволил бы Рамсдейлу обрести регулярную игровую практику, которая столь необходима Аарону, чтобы попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024 следующим летом.