Тиаго Силва "опустошен" поражением от "Ньюкасла"

Защитник "Челси" Тиаго Силва признался, что он "опустошен" поражением 4:1 от "Ньюкасла".

Накануне Силва стал самым возрастным полевым игроком, когда-либо сыгравшим за "Челси". Тиаго вышел на поле "Сент-Джеймс Парк" в возрасте 39 лет и 64 дней.



Силва не смог уберечь свою команду от крупного поражения. Более того, бразильский ветеран оказался напрямую повинен в третьем пропущенном голе, когда он был обокраден Жоэлинтоном.



После субботнего матча Силва поделился своими ощущениями, взял ответственность на себя за результат, а также принес извинения.



"Я опустошен. Это не был хороший день для нас. Я бы хотел извиниться перед каждым за это поражение — особенно перед своими партнерами по команде, которые верят меня и поддерживают меня каждый день. Я несу полную ответственность. Давайте соберемся с силами и вернется сильнее", — написал Силва в инстаграме.