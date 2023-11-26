Трент: "Эта ничья вселит нас в веру насчет того, что мы способны соперничать с "Сити"

Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд думает, что ничья 1:1 против "Манчестер Сити" "вселит веру" в его команды насчет завоевания титула Премьер-Лиги.

Пропустив в первом тайме от Эрлинга Холанда, "Ливерпулю" удалось уйти от поражения только за 10 минут до окончания основного времени. Именно Александер-Арнольд забил ответный гол в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад".



Трент находит ничью 1:1 положительным результатом и считает, что во втором тайме "красные" переиграли "Сити".



"Несомненно, это придаст нам импульс. Прежде мы играли гораздо лучше здесь против "Манчестер Сити" и проигрывали, так что это хороший результат для нас. Мы как команда нуждались в этом, и это вселит в нас веру насчет того, что мы способны соперничать с командой, которая сделала требл в прошлом году и которая лидирует в лиге. Это показывает, что мы кое-что делаем правильно".



"Просто я не думаю, что мы сыграли так уж хорошо, особенно в первом тайме. Их схема и стиль игры создавали нам проблемы, они насыщали зоны, и нам было сложно справиться с этим. Но в перерыве мы перегруппировались, вернулись на поле с более четким планом на игру и подвергли их давлению".



"Играть против "Манчестер Сити" всегда сложно, чисто на подсознательном уровне, потому что ты всегда относишься к ним с большим уважением, но во втором тайме мы отодвинули это уважение в сторону и добились результата", — цитирует Александер-Арнольда Liverpool Echo.