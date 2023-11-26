13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 26 сентября, двумя поединками продолжится 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" проиграл оба последних матча в Премьер-Лиге, хотя в обоих открывал счет. С международной паузы в сентябре "Астон Вилла" набрала 19 очков (из 24 возможных) — больше всех в дивизионе. В прошлом сезоне "шпоры" проиграли "вилланам" и дома, и на выезде.



Лазарет "Тоттенхэма" пополнили Эшли Филлипс и Пап Матар Сарр. Дестини Удоджи выздоровел. Кристиан Ромеро и Ив Биссума дисквалифицированы.



Полузащитник "Виллы" Джейкоб Рэмси вернулся в строй после перелома стопы. Впервые в сезоне готов сыграть Алекс Морено. Также должны вовремя решить свои проблемы со здоровьем Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Джон Макгинн, Леон Бэйли и Николо Дзаньоло.



ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В пяти последних матчах Премьер-Лиги "Эвертон" набрал 10 очков — только у двух других команд больше. "Манчестер Юнайтед" впервые с декабря 2020 оформил три выездные победы подряд в чемпионате. "Ириски" лишь дважды обыграли "красных дьяволов" в 19 последних встречах, причем оба раза — дома: 4:0 в апреле 2019 и 1:0 в апреле 2022.



Капитан "Эвертона" Шеймус Коулмен возвращается после долгого отсутствия с травмой колена. Амаду Онана не успевает залечить икроножную мышцу. Вне игры и Андре Гомеш.



Защитник Люк Шоу готов сыграть за "Юнайтед" впервые за три месяца. Расмус Хейлунд под вопросом, как и Мейсон Маунт, но Андре Онана в порядке.