Артета — о голе Хаверца "Брентфорду": "Идеальное исполнение в идеальное время"

Главный "Арсенала" Микель Артета похвалил Кая Хаверца и всю команду после победы 0:1 над "Брентфордом".

Единственный гол в выездном противостоянии с "Брентфордом" "Арсеналу" удалось забить только на предпоследней минуте, когда вышедший на замену Хаверц на дальней штанге замкнул подачу Букайо Сака.



Артета доволен, что "канониры" возвращаются домой с тремя очками, а Хаверца называет "большим игроком".



"Мы так рады, мы полностью заслужили победу. Мы сражались необычайно хорошо и должны были забивать гораздо раньше, но это сложное место для выезда".



"Мы показали высокую стойкость и веру и были по-настоящему терпеливы, когда это требовалось".



"Вы могли видеть, как партнеры любят Кая и что Кай дает команде. Гол случился в идеальное время, и это было идеальное исполнение, как и положено большим игрокам", — сообщил Артета TNT Sport.