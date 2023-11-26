Артета — о голе Хаверца "Брентфорду": "Идеальное исполнение в идеальное время"
Главный "Арсенала" Микель Артета похвалил Кая Хаверца и всю команду после победы 0:1 над "Брентфордом".
Единственный гол в выездном противостоянии с "Брентфордом" "Арсеналу" удалось забить только на предпоследней минуте, когда вышедший на замену Хаверц на дальней штанге замкнул подачу Букайо Сака.
Артета доволен, что "канониры" возвращаются домой с тремя очками, а Хаверца называет "большим игроком".
"Мы так рады, мы полностью заслужили победу. Мы сражались необычайно хорошо и должны были забивать гораздо раньше, но это сложное место для выезда".
"Мы показали высокую стойкость и веру и были по-настоящему терпеливы, когда это требовалось".
"Вы могли видеть, как партнеры любят Кая и что Кай дает команде. Гол случился в идеальное время, и это было идеальное исполнение, как и положено большим игрокам", — сообщил Артета TNT Sport.
26.11.2023 00:05
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