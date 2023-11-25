Почеттино: "Ньюкасл" одержал легкую победу"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино признал, что победа 4:1 над его командой далась "Ньюкаслу" легко.

Недосчитавшись сразу 13 игроков в субботнем матче Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк", "Ньюкасл" все равно смог разгромить "Челси", который внушал оптимизм своей игрой в последнее время.



Почеттино злится от того, что его команда оказалась не готова сражаться, чем упростила жизнь сопернику.



"Мы не смогли подготовить себя наилучшим образом, чтобы сражаться сегодня, и это беспокоит меня".



"Мы думали, что готовы сражаться сегодня, но мы не сделали этого так, как требует данное соревнование".



"Даже если "Ньюкасл" не был на высоте, победа далась им легко. Мы, "Челси", должны были приехать сюда и показать, что им будет сложно играть против нас и будет сложно победить нас".



"Но им победа далась по-настоящему легко, учитывая пропущенные нами мячи. Мы действовали так мягко в каждом единоборстве. Мы не показали, что играем за нечто важное".



"Это меня злит и расстраивает. Речь о молодой команде, которая должна многому научиться, но такого рода матчи очень, очень, очень, очень, очень меня злят, потому что в них имеет значение дух и характер".



"Окей, у нас молодая команда, но мы не можем упускать такие возможности проявлять себя с лучшей стороны", — цитирует Почеттино The Independent.