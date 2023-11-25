Алиссон и Жота получили травмы против "Сити"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что голкипер Алиссон и нападающий Диогу Жота получили травмы против "Манчестер Сити".
В субботу "Ливерпуль" добыл очко на "Этихад", забив ответный гол за 10 минут до окончания основного времени — 1:1.
И хотя Алиссон доиграл этот матч до конца, полученная им травма задней поверхности бедра вызывает беспокойство у Клоппа. Жота и вовсе был вынужден досрочно покинуть поле.
"Похоже на то, что мы потеряли Али с мышечной проблемой, а также Диогу Жоту. И это огромные потери. Я не знаю, сколько матчей нам сейчас предстоит сыграть до Boxing Day. Может быть, 15".
"Мы должны преодолеть это, мы должны прибавить, нам нужно стать стабильнее, и в такого рода матчах нам нужно действовать компактнее".
"Конечно, травмы омрачили этот матч. Теперь нам нужно обследовать их обоих, а затем станет видно".
"Надеюсь, проблема Али не так серьезна, но в данный момент я не имею представления. Я поговорил с ним, и он сказал, что лишь почувствовал небольшой дискомфорт, но мы должны дождаться обследования", — цитирует Клоппа talkSPORT.
25.11.2023 21:00
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