Алиссон и Жота получили травмы против "Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что голкипер Алиссон и нападающий Диогу Жота получили травмы против "Манчестер Сити".

В субботу "Ливерпуль" добыл очко на "Этихад", забив ответный гол за 10 минут до окончания основного времени — 1:1.



И хотя Алиссон доиграл этот матч до конца, полученная им травма задней поверхности бедра вызывает беспокойство у Клоппа. Жота и вовсе был вынужден досрочно покинуть поле.



"Похоже на то, что мы потеряли Али с мышечной проблемой, а также Диогу Жоту. И это огромные потери. Я не знаю, сколько матчей нам сейчас предстоит сыграть до Boxing Day. Может быть, 15".



"Мы должны преодолеть это, мы должны прибавить, нам нужно стать стабильнее, и в такого рода матчах нам нужно действовать компактнее".



"Конечно, травмы омрачили этот матч. Теперь нам нужно обследовать их обоих, а затем станет видно".



"Надеюсь, проблема Али не так серьезна, но в данный момент я не имею представления. Я поговорил с ним, и он сказал, что лишь почувствовал небольшой дискомфорт, но мы должны дождаться обследования", — цитирует Клоппа talkSPORT.