"Челси" сокрушительно проиграл "Ньюкаслу"

"Челси" потерпел сокрушительное поражение 4:1 в гостях у "Ньюкасла".

По сравнению с предыдущим матчем в старте у "сорок" произошло три перестановки. Вместо Льюиса Холла, Шона Лонгстаффа и Джо Уиллока появились Тино Ливраменто, Бруно Гимараэс и Александер Исак.



У "синих" с первых минут вышли Бенуа Бадиашиле и Лесли Угочукву, заменив Акселя Дисаси и Мойсеса Кайседо.



Команды бодро начали матч. И хотя явных моментов не возникало, на 13-й минуте счет был открыт. 17-летний Льюис Майли с подступов к штрафной сделал короткий пас в центр площадки на Исака, который принял мяч, развернулся на 180 градусов и поразил ворота — 1:0.



Гол придал хозяевам уверенности, однако однажды гостям удалось убежать в порыв, который увенчался назначением опасного штрафного. Рахим Стерлинг прекрасно исполнил стандартное положение — 1:1.



На 26-й минуте Жоэлинтон мог вновь вывести "Ньюкасл" вперед, но его удар головой с убойной позиции получился неточным.



Вскоре "Челси" ответил ударами Энцо Фернандеса и Конора Галлахера, однако Ник Поуп дважды выручил свою команду.



На 43-й минуте Киран Триппьер едва не повторил подверг Стерлинга, однако его удар со штрафного пришелся в перекладину.



В начале второго тайма команды вновь стали действовать без моментов, однако на 60-й минуте "сороки" заставили публику "Сент-Джеймс Парк" вскочить на ноги. Энтони Гордон навесил на границу вратарской, откуда Джамаал Ласселлс пробил головой без шансов для Роберта Санчеса — 2:1.



Спустя всего одну минуту Жоэлинтон обокрал зазевавшегося Тиаго Силву, ворвался в штрафную по левому краю и вогнал мяч в ближний угол ворот — 3:1.



Разочарование гостей вылилось во вторую желтую карточку их капитана Риса Джеймса на 73-й минуте.



На 83-й минуте хозяева реализовали численное преимущество. Гордон вошел в штрафную по левому краю и нашел лазейку для удара меж двух защитников — 4:1.



"Челси" производил приятное впечатление в последнее время, но этот матч "синим" не удался. Несмотря на обилие кадровых проблем, "Ньюкасл" смог нанести своему сопернику сокрушительное поражение.



"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче