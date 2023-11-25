"Челси" сокрушительно проиграл "Ньюкаслу"
"Челси" потерпел сокрушительное поражение 4:1 в гостях у "Ньюкасла".
По сравнению с предыдущим матчем в старте у "сорок" произошло три перестановки. Вместо Льюиса Холла, Шона Лонгстаффа и Джо Уиллока появились Тино Ливраменто, Бруно Гимараэс и Александер Исак.
У "синих" с первых минут вышли Бенуа Бадиашиле и Лесли Угочукву, заменив Акселя Дисаси и Мойсеса Кайседо.
Команды бодро начали матч. И хотя явных моментов не возникало, на 13-й минуте счет был открыт. 17-летний Льюис Майли с подступов к штрафной сделал короткий пас в центр площадки на Исака, который принял мяч, развернулся на 180 градусов и поразил ворота — 1:0.
Гол придал хозяевам уверенности, однако однажды гостям удалось убежать в порыв, который увенчался назначением опасного штрафного. Рахим Стерлинг прекрасно исполнил стандартное положение — 1:1.
На 26-й минуте Жоэлинтон мог вновь вывести "Ньюкасл" вперед, но его удар головой с убойной позиции получился неточным.
Вскоре "Челси" ответил ударами Энцо Фернандеса и Конора Галлахера, однако Ник Поуп дважды выручил свою команду.
На 43-й минуте Киран Триппьер едва не повторил подверг Стерлинга, однако его удар со штрафного пришелся в перекладину.
В начале второго тайма команды вновь стали действовать без моментов, однако на 60-й минуте "сороки" заставили публику "Сент-Джеймс Парк" вскочить на ноги. Энтони Гордон навесил на границу вратарской, откуда Джамаал Ласселлс пробил головой без шансов для Роберта Санчеса — 2:1.
Спустя всего одну минуту Жоэлинтон обокрал зазевавшегося Тиаго Силву, ворвался в штрафную по левому краю и вогнал мяч в ближний угол ворот — 3:1.
Разочарование гостей вылилось во вторую желтую карточку их капитана Риса Джеймса на 73-й минуте.
На 83-й минуте хозяева реализовали численное преимущество. Гордон вошел в штрафную по левому краю и нашел лазейку для удара меж двух защитников — 4:1.
"Челси" производил приятное впечатление в последнее время, но этот матч "синим" не удался. Несмотря на обилие кадровых проблем, "Ньюкасл" смог нанести своему сопернику сокрушительное поражение.
"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче
25.11.2023 20:00
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Последние комментарии:
беру свои слова назад. челси есть челси
(ответить)
обоссалси такие обоссалси. не даром на просторах бывшего союза преимущественно пенсы - это обрыганы и защеканцы.
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Тупо зрелости не хватило. Самоотдача была ниже чем у сорок. Смотря как после потери мяча их игроки набрасывались вдвоем втроем на мяч это сильно. С победой хуле
(ответить)
Ничего необычного, пенсы твердо закрепились на своем 10-с месте.
(ответить)
Жду от Арсенала хорошей игры
(ответить)
Охранник уёбище, опять матч не смотрел? Ухахахаххаха
(ответить)
Как же я ору, когда после каждого вчистую проёбанного матча местные пенсы рассказывают, что всё дело в одной-двух персоналиях, типа вышел бы чубака вместо чупакабры и тогда всё было бы по-другому. Ну вы поняли, был бы совсем другой Челси.
(ответить)
Ахахаха
туда эту хуйню))
(ответить)
Вяло играли, не было запала - будто подменили большинство состава. Силва и Джеймс поднасрали канеш - Рису как раз на восстановление еще недельку) Ну а Силву пора потихоньку из состава выводить - он сегодня побил рекорд самого возрастного игрока, сыгравшего за Челси. А по игре касл играл как всегда - ну а Поч не решил проблему выхода из под пресса - было бы эффективнее опустить Палмера ниже, а Укочкву заменить на того же Нони или Мудрика. Нет смысла выпускать такого опорника в гостях с Каслом - там либо вас запрут на вашей трети, либо вы через раз сможете выходить из под пресса в быстрые атаки - переходных фаз почти нет поэтому и пользы от Оби Микеля 2.0 не было.
(ответить)
без Кайседо вообще чот тяжко было из под прессинга выходить... угочуквыча зря поч на такой матч поставил, лучше бы уставший Кайседо был. ну короч стандартный матч после сборных, дальше разгонимся. вперёд ЧЕЛСИ!!!
(ответить)
У "синих" с первых минут вышли Бенуа Бадиашиле и Лесли Угочукву, заменив Акселя Дисаси и Мойсеса Кайседо.
Источник: http://fapl.ru/posts/104208/?c=1
Поч канеш жоска съебланил, сам наверно вахуе
(ответить)
Не, я так не играю( Артурчик, скайдримсик, сельскиймэн... алё, где вы?
(ответить)
Чистая победа! Переиграли и уничтожили!
(ответить)
Сороки трёху к 61й оформили))
25.11.2023 16:55 #
sellman
Братишки, просто напомню, что к 67 минуте Челси пронзил Сито 3 раза.
ЛГБТ-параша за 67 минут только ротик шире открыла и уже раком встала, вот и вся разница в классе.
главное, что инва и все дела, ехехехе
САСАТЬ ПОРТОВЫЕ СОБАКИ
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/104192/?c=1#c7860933
(ответить)
Куда проткнутый пропал?)
25.11.2023 19:19 #
sellman
Чуйка, что в ближайшие 10 минут проткнут сорок
Скриньте, чмохи
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/104205/?c=1#c7861079
(ответить)
Щелка-88, где ты? Покажись, сучка!)
(ответить)
Борьба за 10-е место накаляется.
ахаха
(ответить)
Где менеджер по охранным системам?
(ответить)
Но Челси всё-таки топчики. Выбрали себе любимое место - 10 и их теперь от туда бульдозером не сдвинешь, даже если драть как сегодня.
(ответить)
Ха, Лутон решил воспользоваться призрачным шансом, вишни на радостях и вовсе в отрыв от подвала пошли.
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