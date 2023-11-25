"Челси" сокрушительно проиграл "Ньюкаслу"

Жоэлинтон "Челси" потерпел сокрушительное поражение 4:1 в гостях у "Ньюкасла".

По сравнению с предыдущим матчем в старте у "сорок" произошло три перестановки. Вместо Льюиса Холла, Шона Лонгстаффа и Джо Уиллока появились Тино Ливраменто, Бруно Гимараэс и Александер Исак.

У "синих" с первых минут вышли Бенуа Бадиашиле и Лесли Угочукву, заменив Акселя Дисаси и Мойсеса Кайседо.

Команды бодро начали матч. И хотя явных моментов не возникало, на 13-й минуте счет был открыт. 17-летний Льюис Майли с подступов к штрафной сделал короткий пас в центр площадки на Исака, который принял мяч, развернулся на 180 градусов и поразил ворота — 1:0.

Гол придал хозяевам уверенности, однако однажды гостям удалось убежать в порыв, который увенчался назначением опасного штрафного. Рахим Стерлинг прекрасно исполнил стандартное положение — 1:1.

На 26-й минуте Жоэлинтон мог вновь вывести "Ньюкасл" вперед, но его удар головой с убойной позиции получился неточным.

Вскоре "Челси" ответил ударами Энцо Фернандеса и Конора Галлахера, однако Ник Поуп дважды выручил свою команду.

На 43-й минуте Киран Триппьер едва не повторил подверг Стерлинга, однако его удар со штрафного пришелся в перекладину.

В начале второго тайма команды вновь стали действовать без моментов, однако на 60-й минуте "сороки" заставили публику "Сент-Джеймс Парк" вскочить на ноги. Энтони Гордон навесил на границу вратарской, откуда Джамаал Ласселлс пробил головой без шансов для Роберта Санчеса — 2:1.

Спустя всего одну минуту Жоэлинтон обокрал зазевавшегося Тиаго Силву, ворвался в штрафную по левому краю и вогнал мяч в ближний угол ворот — 3:1.

Разочарование гостей вылилось во вторую желтую карточку их капитана Риса Джеймса на 73-й минуте.

На 83-й минуте хозяева реализовали численное преимущество. Гордон вошел в штрафную по левому краю и нашел лазейку для удара меж двух защитников — 4:1.

"Челси" производил приятное впечатление в последнее время, но этот матч "синим" не удался. Несмотря на обилие кадровых проблем, "Ньюкасл" смог нанести своему сопернику сокрушительное поражение.

"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 25.11.2023 20:35 # tursa
    беру свои слова назад. челси есть челси

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  2. lahmatyj 25.11.2023 20:34 # lahmatyj
    обоссалси такие обоссалси. не даром на просторах бывшего союза преимущественно пенсы - это обрыганы и защеканцы.

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  3. yamateh 25.11.2023 20:32 # yamateh
    Тупо зрелости не хватило. Самоотдача была ниже чем у сорок. Смотря как после потери мяча их игроки набрасывались вдвоем втроем на мяч это сильно. С победой хуле

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  4. girasimus 25.11.2023 20:31 # girasimus
    Ничего необычного, пенсы твердо закрепились на своем 10-с месте.

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  5. takernotagiver 25.11.2023 20:28 # takernotagiver
    Жду от Арсенала хорошей игры

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  6. felix-the-cat 25.11.2023 20:27 # felix-the-cat
    Охранник уёбище, опять матч не смотрел? Ухахахаххаха

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  7. sausage 25.11.2023 20:25 # sausage
    Как же я ору, когда после каждого вчистую проёбанного матча местные пенсы рассказывают, что всё дело в одной-двух персоналиях, типа вышел бы чубака вместо чупакабры и тогда всё было бы по-другому. Ну вы поняли, был бы совсем другой Челси.

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  8. kos9k 25.11.2023 20:24 # kos9k
    Ахахаха
    туда эту хуйню))

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  9. blueisthecolor 25.11.2023 20:23 # blueisthecolor
    Вяло играли, не было запала - будто подменили большинство состава. Силва и Джеймс поднасрали канеш - Рису как раз на восстановление еще недельку) Ну а Силву пора потихоньку из состава выводить - он сегодня побил рекорд самого возрастного игрока, сыгравшего за Челси. А по игре касл играл как всегда - ну а Поч не решил проблему выхода из под пресса - было бы эффективнее опустить Палмера ниже, а Укочкву заменить на того же Нони или Мудрика. Нет смысла выпускать такого опорника в гостях с Каслом - там либо вас запрут на вашей трети, либо вы через раз сможете выходить из под пресса в быстрые атаки - переходных фаз почти нет поэтому и пользы от Оби Микеля 2.0 не было.

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  10. skydreams 25.11.2023 20:21 # skydreams
    без Кайседо вообще чот тяжко было из под прессинга выходить... угочуквыча зря поч на такой матч поставил, лучше бы уставший Кайседо был. ну короч стандартный матч после сборных, дальше разгонимся. вперёд ЧЕЛСИ!!!

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  11. chelsea-69 25.11.2023 20:17 # chelsea-69
    У "синих" с первых минут вышли Бенуа Бадиашиле и Лесли Угочукву, заменив Акселя Дисаси и Мойсеса Кайседо.

    Источник: http://fapl.ru/posts/104208/?c=1

    Поч канеш жоска съебланил, сам наверно вахуе

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  12. sausage 25.11.2023 20:13 # sausage
    Не, я так не играю( Артурчик, скайдримсик, сельскиймэн... алё, где вы?

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  13. brown-ale 25.11.2023 20:11 # brown-ale
    Чистая победа! Переиграли и уничтожили!

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  14. narcot 25.11.2023 20:10 # narcot
    Сороки трёху к 61й оформили))




    25.11.2023 16:55 #
    sellman

    Братишки, просто напомню, что к 67 минуте Челси пронзил Сито 3 раза.
    ЛГБТ-параша за 67 минут только ротик шире открыла и уже раком встала, вот и вся разница в классе.

    главное, что инва и все дела, ехехехе

    САСАТЬ ПОРТОВЫЕ СОБАКИ
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    Источник: http://fapl.ru/posts/104192/?c=1#c7860933

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  15. narcot 25.11.2023 20:09 # narcot
    Куда проткнутый пропал?)




    25.11.2023 19:19 #
    sellman

    Чуйка, что в ближайшие 10 минут проткнут сорок
    Скриньте, чмохи
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/104205/?c=1#c7861079

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  16. ivan-tns 25.11.2023 20:08 # ivan-tns
    Щелка-88, где ты? Покажись, сучка!)

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  17. shearer1 25.11.2023 20:08 # shearer1
    Борьба за 10-е место накаляется.
    ахаха

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  18. narcot 25.11.2023 20:08 # narcot
    Где менеджер по охранным системам?

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  19. sausage 25.11.2023 20:07 # sausage
    Но Челси всё-таки топчики. Выбрали себе любимое место - 10 и их теперь от туда бульдозером не сдвинешь, даже если драть как сегодня.

    (ответить)

  20. alexomck 25.11.2023 20:07 # alexomck
    Ха, Лутон решил воспользоваться призрачным шансом, вишни на радостях и вовсе в отрыв от подвала пошли.

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