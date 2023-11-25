Артета рассказал о поддержке других тренеров Премьер-Лиги

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что получил поддержку многих из своих коллег после выдвинутых FA обвинений насчет оскорбления арбитров.

Напомним, FA предъявила обвинения Артете насчет комментариев Микеля после поражения 1:0 от "Ньюкасла" ранее в ноябре.



По словам Артеты, он поступил так из лучших побуждений, и другие наставники клубов Премьер-Лиги поддерживают Микеля.



"Я нахожусь в контакте со многими из них, и все мы сходимся во мнении по этому вопросу".



"Мы соперничаем друг с другом, но мы понимаем свои роли и понимаем свою ответственность. Мы хотим делать свою работу как можно лучше".



"Поэтому все, что мы делаем, должно быть тщательно обдумано. Мы должны быть уверены, что делаем игру лучше".



"Мы проводим встречи (с арбитрами), иногда индивидуальные. Много всего происходит", — цитирует Артету The Independent.