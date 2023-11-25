Артета рассказал о поддержке других тренеров Премьер-Лиги
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что получил поддержку многих из своих коллег после выдвинутых FA обвинений насчет оскорбления арбитров.
Напомним, FA предъявила обвинения Артете насчет комментариев Микеля после поражения 1:0 от "Ньюкасла" ранее в ноябре.
По словам Артеты, он поступил так из лучших побуждений, и другие наставники клубов Премьер-Лиги поддерживают Микеля.
"Я нахожусь в контакте со многими из них, и все мы сходимся во мнении по этому вопросу".
"Мы соперничаем друг с другом, но мы понимаем свои роли и понимаем свою ответственность. Мы хотим делать свою работу как можно лучше".
"Поэтому все, что мы делаем, должно быть тщательно обдумано. Мы должны быть уверены, что делаем игру лучше".
"Мы проводим встречи (с арбитрами), иногда индивидуальные. Много всего происходит", — цитирует Артету The Independent.
25.11.2023 19:00
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судьи в АПЛ = дно. Наказывать за ошибки судей надо, а тренерам спасибо - указывайте на ляпы судей и дальше, ситуация должна меняться.
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За всех не говори. Будь мужиком. Все осудили тебя, и вообще ты еще ничего не сделал в футболе, только споры на публику нервничаешь и т.д. Все виноваты а ты один правильный. Если такой умный покажи себя в футболе а не на словах. Нуль для всех, никто тебя не уважает как тренера, да и тренером назвать тебя нельзя, так бывший средний игрок.
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