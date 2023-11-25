Фанаты "Эвертона" продемонстрировали баннер над "Этихад"

Болельщики Эвертона" вмешались в проведение матча между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", выступив против решения Премьер-Лиги снять с их клуба 10 очков.

Ожидается, что перед воскресным матчем "Эвертона" против "Манчестер Юнайтед" болельщики мерсисайдского клуба проведут массовую акцию протеста и выразят свое несогласие с вердиктом независимой комиссии Премьер-Лиги по делу о нарушении правил финансового фейр-плей.



Однако протестовать фанаты "Эвертона" начали еще в субботу, с помощью самолета продемонстрировав над "Этихад" во время матча "Сити" и "Ливерпуля" (1:1) баннер с надписью: "Премьер-Лига = коррупция".



Как и "Эвертон", "Сити" был обвинен Премьер-Лигой в нарушении правил ФФП — причем сразу по 115 пунктам. Однако рассмотрение дела "горожан", как ожидается, затянется на несколько лет и необязательно приведет к каким-либо ощутимым для клуба с "Этихад" санкциям.