Трент принес "Ливерпулю" ничью против "Сити"

Трент Александер-Арнольд Поздний гол Трента Александер-Арнольда позволил "Ливерпулю" избежать поражения в выездном противостоянии с "Манчестер Сити" — 1:1.

Относительно 4:4 против "Челси" в стартовом составе "горожан" произошло только одно изменение. Это Натан Аке появился вместо Йошко Гвардиола.

В старт "красных" вернулись Алексис Макаллистер и Кертис Джонс, заменив Ватару Эндо и Коди Гакпо.

"Сити" выглядел активнее в начале матча, но первый голевой момент создал "Ливерпуль". На 16-й минуте Мохамед Салах навесил к воротам, а Дарвин Нуньес пробил головой, заставив Эдерсона совершить отличный сейв.

В отличие от Эдерсона, его визави Алиссон не выглядел уверенно. И как раз эта неуверенность привела к пропущенному голу на 27-й минуте. Голкипер гостей ввел мяч в игру прямо на Аке, который ускользнул от пары соперников и отдал передачу на границу штрафной Холанду. Эрлинг совершил пару шагов вперед с ударом с левой ноги поразил дальний угол ворот — 1:0.

Теперь "Ливерпулю" нужно было отыгрываться, однако в остатке тайма "красные" лишь создали пару полумоментов, причем без попадания в створ.

В целом "Сити" владел инициативой после своего гола, а на 44-й минуте Фил Фоден едва не удвоил преимущество своей команды, однако Алиссон отразил его удар с дистанции.

С началом второго тайма "горожане" продолжили играть первым номером, заставляя соперника много сил тратить на оборону. На 68-й минуте Рубен Диаш поразил ворота с метра, однако гол не был засчитан из-за фола Мануэля Аканджи на Алиссоне.

После перерыва у "Ливерпуля" просто не было моментов, не считая отраженного Эдерсоном удара Нуньеса с острого угла, однако на 80-й минуте счет стал равным. Александер-Арнольд подключился в атаку, своевременно получил передачу от Салаха на границе штрафной и вторым касанием пробил в угол ворот — 1:1.

В остатке матча обе команды проявили некоторую осторожность, не рискнув пойти за победой. Вырвать три очка для хозяев мог Холанд, но мяч после его удара спиной разошелся с углом ворот.

"Ливерпуль" забил ответный гол без особых на то предпосылок, однако "Сити" может винить только себя в том, что не использовал свои возможности сделать разницу в счете комфортной. Эта ничья — на руку конкурентам.

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2023 17:30

Количество просмотров Просмотров: 3401

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Последние комментарии:




  1. sausage 25.11.2023 18:52 # sausage
    У Челси настолько мощный и глубокий состав, что самый дорогой опорник мира сидит на банке. Императоры!

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  2. shearer1 25.11.2023 18:51 # shearer1
    Жоэлинтон плох, как в сборной
    Поуп - бесполезен. Как и в ударах ногой.

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  3. deman82 25.11.2023 18:47 # deman82
    шалдапси е ,комон
    комон , черношопики
    давай , э давай.....

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  4. superperez101 25.11.2023 18:43 # superperez101
    тяжёлый матч, выездной с утра и после сборных
    фа пидоры
    колбаса норм, купить топ опорника и чемпик в кармане

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  5. leysan 25.11.2023 18:38 # leysan
    Коннор, ну забивать такие надо

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  6. tursa 25.11.2023 18:33 # tursa
    синий скам играет отлично. покет может гордиться

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  7. sellman 25.11.2023 18:30 # sellman
    Открывайте ротовые резервуары, ИМПЕРАТОРЫ наполнят всем желающим аутсайдерам, ехехехее

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  8. s8menn 25.11.2023 18:28 # s8menn
    Спокойно, удача сегодня с нами)) вперед нахуй

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  9. sausage 25.11.2023 18:26 # sausage
    Сколько раз говорю этим пенсам, что Стерлинг у них единственный топовый игрок, который тащит постоянно, несмотря не многие его недостатки . Но деревяшкам не вдолбить очевидное.

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  10. s8menn 25.11.2023 18:26 # s8menn
    Вытаскивай!

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  11. chlesea88 25.11.2023 18:25 # chlesea88
    Поупка пздц мог не то что отбить, но и поймать, че за привычка провожать взглядом а-ля дегея

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  12. alexomck 25.11.2023 18:25 # alexomck
    Хорош черныш

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  13. kukuruzko 25.11.2023 18:24 # kukuruzko
    Обрыган выдал

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  14. b84 25.11.2023 18:18 # b84
    ПЕНСЫ ЗАЩЕКУ КАМОН!!!!!!!!!

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  15. kos9k 25.11.2023 18:18 # kos9k
    ВротБерульси снова за свое, пздц

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  16. narcot 25.11.2023 18:17 # narcot
    Охранника проткнули, но отыграться есть время

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  17. xxa 25.11.2023 18:17 # xxa
    Голубые и дважды голубые (синие) щелси это недокоманды

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  18. s8menn 25.11.2023 18:16 # s8menn
    Там не кукурела, а Бадиашиль ворон считал

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  19. chupa-chupsi 25.11.2023 18:15 # chupa-chupsi
    Проебалси

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  20. chlesea88 25.11.2023 18:15 # chlesea88
    Запахло пенсятиной

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