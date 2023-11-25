Трент принес "Ливерпулю" ничью против "Сити"
Поздний гол Трента Александер-Арнольда позволил "Ливерпулю" избежать поражения в выездном противостоянии с "Манчестер Сити" — 1:1.
Относительно 4:4 против "Челси" в стартовом составе "горожан" произошло только одно изменение. Это Натан Аке появился вместо Йошко Гвардиола.
В старт "красных" вернулись Алексис Макаллистер и Кертис Джонс, заменив Ватару Эндо и Коди Гакпо.
"Сити" выглядел активнее в начале матча, но первый голевой момент создал "Ливерпуль". На 16-й минуте Мохамед Салах навесил к воротам, а Дарвин Нуньес пробил головой, заставив Эдерсона совершить отличный сейв.
В отличие от Эдерсона, его визави Алиссон не выглядел уверенно. И как раз эта неуверенность привела к пропущенному голу на 27-й минуте. Голкипер гостей ввел мяч в игру прямо на Аке, который ускользнул от пары соперников и отдал передачу на границу штрафной Холанду. Эрлинг совершил пару шагов вперед с ударом с левой ноги поразил дальний угол ворот — 1:0.
Теперь "Ливерпулю" нужно было отыгрываться, однако в остатке тайма "красные" лишь создали пару полумоментов, причем без попадания в створ.
В целом "Сити" владел инициативой после своего гола, а на 44-й минуте Фил Фоден едва не удвоил преимущество своей команды, однако Алиссон отразил его удар с дистанции.
С началом второго тайма "горожане" продолжили играть первым номером, заставляя соперника много сил тратить на оборону. На 68-й минуте Рубен Диаш поразил ворота с метра, однако гол не был засчитан из-за фола Мануэля Аканджи на Алиссоне.
После перерыва у "Ливерпуля" просто не было моментов, не считая отраженного Эдерсоном удара Нуньеса с острого угла, однако на 80-й минуте счет стал равным. Александер-Арнольд подключился в атаку, своевременно получил передачу от Салаха на границе штрафной и вторым касанием пробил в угол ворот — 1:1.
В остатке матча обе команды проявили некоторую осторожность, не рискнув пойти за победой. Вырвать три очка для хозяев мог Холанд, но мяч после его удара спиной разошелся с углом ворот.
"Ливерпуль" забил ответный гол без особых на то предпосылок, однако "Сити" может винить только себя в том, что не использовал свои возможности сделать разницу в счете комфортной. Эта ничья — на руку конкурентам.
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче
25.11.2023 17:30
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У Челси настолько мощный и глубокий состав, что самый дорогой опорник мира сидит на банке. Императоры!
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Жоэлинтон плох, как в сборной
Поуп - бесполезен. Как и в ударах ногой.
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шалдапси е ,комон
комон , черношопики
давай , э давай.....
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тяжёлый матч, выездной с утра и после сборных
фа пидоры
колбаса норм, купить топ опорника и чемпик в кармане
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Коннор, ну забивать такие надо
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синий скам играет отлично. покет может гордиться
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Открывайте ротовые резервуары, ИМПЕРАТОРЫ наполнят всем желающим аутсайдерам, ехехехее
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Спокойно, удача сегодня с нами)) вперед нахуй
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Сколько раз говорю этим пенсам, что Стерлинг у них единственный топовый игрок, который тащит постоянно, несмотря не многие его недостатки . Но деревяшкам не вдолбить очевидное.
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Вытаскивай!
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Поупка пздц мог не то что отбить, но и поймать, че за привычка провожать взглядом а-ля дегея
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Хорош черныш
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Обрыган выдал
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ПЕНСЫ ЗАЩЕКУ КАМОН!!!!!!!!!
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ВротБерульси снова за свое, пздц
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Охранника проткнули, но отыграться есть время
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Голубые и дважды голубые (синие) щелси это недокоманды
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Там не кукурела, а Бадиашиль ворон считал
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Проебалси
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Запахло пенсятиной
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