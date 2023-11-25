Трент принес "Ливерпулю" ничью против "Сити"

Поздний гол Трента Александер-Арнольда позволил "Ливерпулю" избежать поражения в выездном противостоянии с "Манчестер Сити" — 1:1.

Относительно 4:4 против "Челси" в стартовом составе "горожан" произошло только одно изменение. Это Натан Аке появился вместо Йошко Гвардиола.



В старт "красных" вернулись Алексис Макаллистер и Кертис Джонс, заменив Ватару Эндо и Коди Гакпо.



"Сити" выглядел активнее в начале матча, но первый голевой момент создал "Ливерпуль". На 16-й минуте Мохамед Салах навесил к воротам, а Дарвин Нуньес пробил головой, заставив Эдерсона совершить отличный сейв.



В отличие от Эдерсона, его визави Алиссон не выглядел уверенно. И как раз эта неуверенность привела к пропущенному голу на 27-й минуте. Голкипер гостей ввел мяч в игру прямо на Аке, который ускользнул от пары соперников и отдал передачу на границу штрафной Холанду. Эрлинг совершил пару шагов вперед с ударом с левой ноги поразил дальний угол ворот — 1:0.



Теперь "Ливерпулю" нужно было отыгрываться, однако в остатке тайма "красные" лишь создали пару полумоментов, причем без попадания в створ.



В целом "Сити" владел инициативой после своего гола, а на 44-й минуте Фил Фоден едва не удвоил преимущество своей команды, однако Алиссон отразил его удар с дистанции.



С началом второго тайма "горожане" продолжили играть первым номером, заставляя соперника много сил тратить на оборону. На 68-й минуте Рубен Диаш поразил ворота с метра, однако гол не был засчитан из-за фола Мануэля Аканджи на Алиссоне.



После перерыва у "Ливерпуля" просто не было моментов, не считая отраженного Эдерсоном удара Нуньеса с острого угла, однако на 80-й минуте счет стал равным. Александер-Арнольд подключился в атаку, своевременно получил передачу от Салаха на границе штрафной и вторым касанием пробил в угол ворот — 1:1.



В остатке матча обе команды проявили некоторую осторожность, не рискнув пойти за победой. Вырвать три очка для хозяев мог Холанд, но мяч после его удара спиной разошелся с углом ворот.



"Ливерпуль" забил ответный гол без особых на то предпосылок, однако "Сити" может винить только себя в том, что не использовал свои возможности сделать разницу в счете комфортной. Эта ничья — на руку конкурентам.



"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче