Почеттино наказал себя за споры с арбитрами

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, что наказал себя за споры с арбитрами.

Ранее в этом сезоне нападающий "Челси" Николя Джексон отбыл одноматчевую дисквалификацию за пять желтых карточек, которые он получил преимущественно за споры с арбитрами.



А на субботний матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" будет дисквалифицирован уже Почеттино, собравший три "горчичника" в сезоне.



И если Джексон был наказан тем, что ему пришлось дополнительно бегать на тренировках, то для себя Почеттино избрал другие санкции.



"Ему пришлось бегать. Я же оплачу ужин. Я собираюсь заплатить за ужин, потому что теперь я дисквалифицирован, но я не могу бегать. Я предпочитаю заплатить. Я собираюсь сводить на ужин игроков и персонал. Это будет стоить кучу денег", — цитирует Почеттино The Guardian.