Невилл не видит в "Ливерпуле" претендента на титул

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что не рассматривает "Ливерпуль" претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

К субботнему матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" "Ливерпуль" подошел, находясь в одном очке от вершины, однако Невилл ожидает, что в ближайшие месяцы команда Юргена Клоппа покинет чемпионскую гонку.



Тем не менее, Невилл видит в "Ливерпуле" потенциал выиграть Премьер-Лигу в ближайшие пару лет.



"Эти ближайшие четыре месяца — время, когда претенденты на титул будут отваливаться. Я не думаю, что мы наблюдаем будущих чемпионов в лице команды Юргена Клоппа, но мы наблюдаем команду, которая обладает потенциалом стать чемпионами в ближайшую пару лет".



"Я не удивлен, насколько голодным выглядит "Сити", потому что Пеп Гвардиола создает это в каждом клубе, но их путь не будет гладким".



"Думаю, они рады, что занимают первое место в лиге после 12 туров, сделав требл в предыдущем сезоне. Мы пока не вполне уверены, насколько хороша эта команда после потери Гюндогага и Махреза, и будет ли Доку столь же сенсационен дальше", — цитирует Невилла Daily Mail.