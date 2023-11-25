Ван де Бек готов покинуть "Юнайтед" в январе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек намекнул на свою готовность сменить клуб в зимнее трансферное окно.

После своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов чуть более трех лет назад Ван де Бек отметился только шестью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



Частично в этом виноваты травмы, однако сейчас 26-летний голландец снова здоров и с нетерпением ожидает наступления января.



"Мне не терпится снова играть матчи. Сейчас тренер предпочитает других. У нас большой состав, и я не единственный, кто стучится в дверь. Посмотрим, что случится в январе".



"Мне нужно начать играть матчи очень скоро — если не в "Манчестер Юнайтед", то в другом клубе. Думаю, я должен быть амбициозен".



"Я всегда любил футбол. Я абсолютно без ума от футбола. У меня хорошая жизнь в "Юнайтед", но деньги — не моя мотивация. Я хочу наслаждаться своей работой каждый день".



"В прошлом сезоне я несколько месяцев отсутствовал с травмой колена. Я ужасно скучал по игре. Я еще больше стал ценить то, какая великолепная у меня работа. Я в легендарном клубе, и я по-прежнему с гордостью надеваю футболку "Манчестер Юнайтед" каждый день".



"Но теперь я полон энергии, я снова в своей лучшей форме, и я тренируюсь как зверь. Настало время сделать другой выбор", — цитирует Ван де Бека Daily Mirror.