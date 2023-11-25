Гвардиола назвал Клоппа своим главным соперником в карьере

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал Юргена Клоппа из "Ливерпуля" главным соперником в своей карьере.

В субботу Гвардиола и Клопп будут противостоять друг другу в 15-й раз в рамках Премьер-Лиги. Однако история их отношений не ограничивается Премьер-Лигой и даже "Сити" с "Ливерпулем", и Хосеп благодарен Юргену, который подстегивал его становиться лучше.



"Является ли Клопп главным соперником в моей карьере? Да, с большим перевесом. Потому что мы противостояли друг другу тысячу миллионов раз".



"Абсолютно, он сделал меня лучше, созданными нам проблемами он заставил меня осмыслить много вещей. Так бывает, когда вы много лет в этой профессии. Он и его команды, здесь и в Дортмунде, всегда были большими соперниками, проводили хорошие матчи, демонстрировали позитивный подход к матчам и всегда привлекательный футбол".



"Я практически уверен, что с помощью своих команд он сделал меня лучше как тренера. То, каким образом мы играем, хорошо для них, потому что у них есть много пространства, и они великолепно совершают рывки, у них великолепная команда, у них быстрые ноги, у них команда топ-уровня", — цитирует Гвардиолу The Independent.