Каскарино: "Антони — главный провал сезона"

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино назвал вингера "Манчестер Юнайтед" главным провалом этого сезона в Премьер-Лиге.

Антони, купленный летом 2022 у "Аякса" за 86 миллионов фунтов, невыразительно проводит этот сезон, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи в 12 сыгранных матчах.



Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг выглядит единственным заступником Антони, потому что болельщики и эксперты давно ополчились на 23-летнего бразильца, в котором Каскарино видит главный провал сезона.



"Он вызывает огромное разочарование. Я бы назвал его главным провалом, учитывая то, что этот игрок в Премьер-Лиге уже год, и кажется, что он ничуть не прибавил относительно прошлого года".



"Манчестер Юнайтед" нуждается, чтобы он был по-настоящему большой звездой для них. Они заплатили за него большие деньги — 80 миллионов фунтов. Он никоим образом не соответствует этому", — сообщил Каскарино talkSPORT.