Энрике: "Тен Хаг утратил контроль над раздевалкой"

Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг утратил контроль над раздевалкой и этот сезоне доработает.

В прошлом сезоне Тен Хаг завоевал Кубок Лиги, достиг финала Кубка Англии и вернул клуб в Лигу Чемпионов, однако развить этот успех Эрику пока не удается, несмотря на большие инвестиции в состав минувшим летом.



Энрике уже не верит, что Тен Хаг выправит ситуацию, и чувствует, что игроки отвернулись от голландского специалиста.



"Я не думаю, что Эрик Тен Хаг завершит этот сезон с "Манчестер Юнайтед". Если они оставят его, значит они хотят придерживаться своего долгосрочного проекта и верят, что он может изменить положение вещей. Но слишком много игроков в клубе уже настроены против него".



"Рафаэль Варан настроен против него, а также Тен Хаг сделал пару вещей, с которыми не смогли смириться Джейдон Санчо, Антони и в прошлом Криштиану Роналду".



"Все эти ситуации возникли за короткий период времени, потому что он не так давно находится в клубе".



"Думаю, он утратил контроль над раздевалкой. Я не уверен, как долго "Манчестер Юнайтед" будет терпеть его, но я не думаю, что у них есть какие-нибудь шансы финишировать в топ-4 в этом сезоне".



"Игроки должны выходить и проявлять себя, несмотря ни на что, но это правда, что они играют лучше, когда тренер им нравится. Ты хочешь побеждать ради него, а также ради себя и ради фанатов", — сообщил Энрике Grosvener Sport.