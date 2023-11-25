Каррагер: "Сити" по-прежнему слегка превосходит "Ливерпуль"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Манчестер Сити" — команда более высокого уровня, нежели "Ливерпуль", независимо от исхода очного матча.

В субботу "Ливерпуль" сыграет в гостях у "Сити", которому уступает только одно очко. Каррагер не рассматривает этот матч определяющим для чемпионской гонки Премьер-Лиги и верит, что на длинной дистанции "красные" еще смогут потрепать нервы действующим чемпионам, однако Джейми все равно отдает предпочтение "горожанам".



"Да, мне по-прежнему кажется, что "Сити" слегка превосходит "Ливерпуль" в данный момент, даже если "Ливерпуль" добьется положительного результата. Но, думаю, если "Ливерпуль" добьется положительного результата, ты будешь думать: "Окей, "Ливерпуль" реально может побороться за титул". Сейчас я определенно чувствую, что "Ливерпуль" не будет сражаться за попадание в топ-4, а попадет в топ-4. И это первостепенно для меня".



"Думаю, чтобы действительно сражаться за титул, тебе нужно выйти на более высокий уровень. Есть еще один уровень, когда ты правда думаешь: "Мы можем выиграть лигу". И если "Ливерпуль" добьется положительного результата против "Манчестер Сити", даже ничейного, я смогу сказать: "Знаете, "Ливерпуль" способен по-настоящему навязать борьбу "Сити".



"Я не говорю, что они непременно превзойдут "Сити", но я думаю, они по-настоящему способны навязать им борьбу. Но это только один матч, который не сделает большой разницы. Но если "Ливерпуль" вернется от действующих чемпионов с положительным результатом, это придаст им огромную веру в то, что после Рождества они будут очень близки".



"Так добьется ли "Ливерпуль" положительного результата? Я бы отдал предпочтение "Манчестер Сити". Они, возможно, чуточку лучше. Я надеюсь, что в матче будут голы".



"Думаю, "Ливерпуль" может создать им проблемы. Если честно, я не уверен, что могу представить себе победу "Ливерпуля" там, но я думаю, это легко может быть ничья — что-нибудь вроде 2:2, с голами и безумной игрой".



"Но "Манчестер Сити" следует назвать фаворитом", — сообщил Каррагер Sky Sports.