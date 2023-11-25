Гвардиола — о нарушениях ФФП: "Эвертон" и "Сити" — два совершенно разных дела"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ситуацию его клуба насчет финансового фейр-плей нельзя сравнивать с ситуацией "Эвертона".

На прошлой неделе "Эвертон" был наказан снятием 10 очков в Премьер-Лиге за одно единственное нарушение правил ФФП — "ириски" превысили лимит убытка за трехлетний период.



В то же время "Сити" обвиняется в 115 нарушениях правил ФФП, и рассмотрение этого дела, как считают эксперты, может растянуться на срок от двух до четырех лет.



Кажется, что наказание "Сити" может быть кратно строже, однако Гвардиола верит в невиновность своего клуба и призывает не проводить параллели с "Эвертоном".



"Я не хочу говорить насчет "Эвертона", и я не знаю, что там произошло. Я лишь знаю от юристов и людей из нашего клуба, что это два совершенно разных дела. Поэтому их нельзя сравнивать — каждое дело отличается".



"Одно из них длится дольше и сложнее, потому что речь о 115 нарушениях. Поэтому подождите. Когда юристы обеих сторон предоставят судье свои свидетельства, и когда судья вынесет вердикт, тогда я сяду перед вами, и вы сможете меня спросить".



"Почему я не должен верить своему клубу? Что изменилось? Я ни на секунду не менял свое мнение. Давайте подождем и посмотрим, что они решат, а дальше мы подчинимся решению".



"Я не скажу ни слова насчет "Эвертона", потому что я не знаю, что там на самом деле произошло. Я знаю, что люди говорят: "Окей, раз так, то почему бы не отправить "Сити" в Конференцию?" Подождите. Случится то, что случится", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.