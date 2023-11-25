Тен Хаг: "Наши игроки способны забивать голы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отверг претензии к своим нападающим.

В 12 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" забил только 13 голов — меньше всех в топ-10.



При этом Маркус Рэфшорд отличился лишь раз в этом сезоне, а Расмус Хейлунд еще не открыл счет своим голам в Премьер-Лиге. Но Тен Хаг не видит здесь проблемы.



"Наши игроки способны забивать голы — они это уже показывали".



"Рэшфорд забил 30 голов в прошлом сезоне. Расмус Хейлунд забил пять голов за нас в Лиге Чемпионов, и это огромное достижение, не так много игроков в Европе могут похвастать этим".



"Наши игроки способны забивать голы, и наступит момент, когда они будут это делать. Мы пятые в лиге по созданным моментам. Мы должны прибавить, и мы прибавим. Нашим игроки обладают способностью забивать голы", — цитирует Тен Хага Sky Sports.