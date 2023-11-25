"Вест Хэм" может вернуть Вернера в Премьер-Лигу

"Вест Хэм" рассматривает возможность приглашения бывшего нападающего "Челси" Тимо Вернера.

"Вест Хэм" до сих пор не восполнил потерю Джанлуки Скамакки минувшим летом, а Джаррод Боуэн и Мичейл Антонио вернулись из своих сборных с травмами колена в этот международный перерыв.



У главного тренера "Вест Хэма"Дэвида Мойеса также есть Данни Ингс, но тот еще не забивал в этом сезоне Премьер-Лиги и, как ожидается, будет доступен для трансфера в январе.



Поэтому "Вест Хэм" ведет поиски нападающего, и TEAMtalk может подтвердить, что на радаре у "молотобойцев" находится Вернер, который вернулся в "РБ Лейпциг" летом 2022 после двух сезонов выступлений за "Челси".



В этом сезоне Вернер отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "РБ Лейпциг" в рамках Бундеслиги, и опасения насчет своего места в сборной Германии на Евро-2024 могут подтолкнуть 27-летнего игрока к смене клуба в январе.



Единственная для "Вест Хэма" проблема в том, что в Лейпциге Вернер получает около 200,000 фунтов в неделю, поэтому лондонский клуб может ограничиться арендой Тимо.