Ньюкасл" начал переговоры о покупке Гирасси
"Ньюкасл" начал переговоры о покупке нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси в зимнее трансферное окно.
Гирасси выдающимся образом начал этот сезон и со своими 15 голами является вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги, уступая лишь Харри Кейну из "Баварии" (17).
Интерес европейских клубов к Гирасси подогревает тот факт, что контракт 27-летнего гвинейца предусматривает пункт о выкупе за 15 миллионов фунтов.
По информации TEAMtalk, "Ньюкасл" уже разговаривает с агентами Гирасси, а также со "Штутгартом" о структуре сделки.
Также сообщается, что сам Гирасси хочет попробовать себя в Премьер-Лиге, а "Штутгарт" практически смирился с неизбежностью ухода своего бомбардира в январе.
Гирасси видится "Ньюкаслу" относительно недорогой возможностью укрепить свою атакующую линию в свете обрушившейся на команду Эдди Хау эпидемии травм.
25.11.2023 06:00
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