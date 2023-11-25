Ньюкасл" начал переговоры о покупке Гирасси

"Ньюкасл" начал переговоры о покупке нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси в зимнее трансферное окно.

Гирасси выдающимся образом начал этот сезон и со своими 15 голами является вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги, уступая лишь Харри Кейну из "Баварии" (17).



Интерес европейских клубов к Гирасси подогревает тот факт, что контракт 27-летнего гвинейца предусматривает пункт о выкупе за 15 миллионов фунтов.



По информации TEAMtalk, "Ньюкасл" уже разговаривает с агентами Гирасси, а также со "Штутгартом" о структуре сделки.



Также сообщается, что сам Гирасси хочет попробовать себя в Премьер-Лиге, а "Штутгарт" практически смирился с неизбежностью ухода своего бомбардира в январе.



Гирасси видится "Ньюкаслу" относительно недорогой возможностью укрепить свою атакующую линию в свете обрушившейся на команду Эдди Хау эпидемии травм.