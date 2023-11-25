13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 25 ноября, семью поединками стартует 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" может одержать свою 24-ю подряд домашнюю победу во всех соревнованиях, что стало бы повторением рекорда для клуба высшего английского дивизиона, установленного "Сандерлендом" с 1890 по 1892 год. "Ливерпуль" потерпел только одно поражение в 23 последних матчах Премьер-Лиги — 2:1 от "Тоттенхэма" в сентябре (15 побед, 7 ничьих). "Горожане" могут впервые с 1937 года оформить две победы подряд против "красных" в чемпионате.



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд, как ожидается, сможет сыграть, несмотря на проблемы с лодыжкой. Эдерсон и Натан Аке также должны поправиться, но Серхио Гомес, Матео Ковачич и Матеуш Нунеш под вопросом. Джон Стоунс и Кевин Де Брюйне точно не помогут команде.



Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер возвращается после дисквалификации. Ибраима Конате, Джо Гомес, Кертис Джонс и Райан Гравенберх возобновили тренировки, но Энди Робертсону, Тиаго Алькантаре и Стефану Байчетичу все еще нужно время.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ 18:00



"Шеффилд Юнайтед" набрал четыре очка в двух последних матчах — как и в 12 предыдущих в высшем дивизионе. "Борнмут" может похвастать лишь одним баллом из 15 возможных на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги, пропустив наибольшее в дивизионе количество голов за пределами своего поля (17). "Вишенки" одержали только одну победу в 10 последних выездах к "клинкам" во вех соревнованиях (3 ничьи, 6 поражений).



Из лазарета "Шеффилд Юнайтед" возвращаются Анел Ахмедходжич, Винисиус Соуза, Джейден Богл и Оли Макберни.



Крайний защитник "Борнмута" Макс Ааронс пропустит некоторое время с травмой задней поверхности бедра. Небольшое повреждение не позволит сыграть Филипу Биллингу. Даррен Рэндольф и Эмилиано Маркондес, которые еще не играли в этом сезоне, возобновили тренировки.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БРАЙТОН 18:00



"Ноттингем Форест" выиграл лишь один из восьми последних матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 3 поражения). "Брайтон" не знает побед уже шесть поединков чемпионата (4 ничьи, 2 поражения). "Чайки" не выиграли ни одной из восьми последних встреч с "лесниками" в высшем дивизионе (2 ничьи, 6 поражений).



Нападающий "Форест" Тайво Авоньи пропустит минимум пару месяцев после перенесенной операции на пахе. Мурильо, Данило и Энтони Эланга под вопросом.



"Брайтон" снова может рассчитывать на выздоровевших Льюиса Данка, Тарика Лэмпти и Эванса Фергюсона. Махмуд Дауд приступает к трехматчевой дисквалификации. Адам Уэбстер, Первис Эступиньян, Джеймс Милнер и Каору Митома травмированы.



НЬЮКАСЛ — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



С момента назначения Эдди Хау главным тренером "Ньюкасла" два года назад только "Арсеналу", "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" удавалось увезти победу с "Сент-Джеймс Парк" в рамках Премьер-Лиги. "Челси" выиграл все три последних выездных матча в чемпионате. В прошлом сезоне Премьер-Лиги "сороки" набрали четыре очка против "синих", хотя до этого проиграли семь из восьми очных встреч.



"Ньюкасл" получит подкрепление в лице Фабиана Шера, Кирана Триппьера и Мигеля Альмирона, но Шон Лонгстафф и Александер Исак под вопросом. Бруно Гимараэс отбыл свою дисквалификацию. Льюис Холл не сыграет из-за условий своей аренды.



Защитники "Челси" Леви Колуилл и Мало Гюсто поправили свое здоровье. Весле Фофана, Ромео Лавиа и Кристофер Нкунку играть пока не готовы, но их возвращение не за горами.



ЛУТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Лутон" выдал свой худший старт сезона, выиграв лишь один из 12 первых матчей в чемпионате (3 ничьи, 8 поражений). "Кристал Пэлас" набрал 10 очков на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги — только у "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" больше. Четыре из шести встреч "шляпников" и "орлов" в высшем дивизионе завершились со счетом 1:1.



Защитник "Лутона" Исса Кабуре вернулся из сборной Буркина-Фасо с травмой головы. Чедози Огбене под вопросом.



"Пэлас" по-прежнему лишен Дина Хендерсона, Джеймса Томкинса и Джезарана Рак-Сакьи. Джефферсон Лерма и Джордан Айю только в пятницу приступили к тренировкам, вернувшись из своих сборных.



БЕРНЛИ — ВЕСТ ХЭМ 18:00



"Бернли" может впервые за 128 лет оформить шесть поражений подряд в высшем дивизионе. "Вест Хэм" выиграл все семь последних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона. "Молотобойцы" не забивали в трех из четырех последних выездов к "бордовым" в Премьер-Лиге.



Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн вернулся из сборной Англии с травмой колена и находится род большим вопросом. Мичейл Антонио также повредил колено в сборной Ямайки и теперь пропустит несколько недель.



Защитник "Бернли" Амен Аль-Дахиль снова в строю, но Лайл Фостер по-прежнему отсутствует.



БРЕНТФОРД — АРСЕНАЛ 20:30



"Брентфорд" проиграл только один из 10 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (5 побед, 4 ничьи). "Арсенал" потерпел три поражения в пяти последних выездных поединках во всех соревнованиях. "Пчелы" набрали лишь однажды избежали поражения в четырех последних встречах с "канонирами" во всех турнирах (1 ничья, 3 поражения).



Защитник "Брентфорда" Натан Коллинс получил травму лодыжки в сборной Ирландии. Шендон Батист и Кин Льюис-Поттер решили свои проблемы со здоровьем, но Миккелю Дамсгору и Джошу Дасилве еще нужно время.



На воротах у "Арсенала" сыграет Аарон Рамсдейл, потому что Давид Райя арендован как раз у "Брентфорда". Должны вернуться на футбольное поле Мартин Эдегор и Габриэль Жезус.