Тен Хаг: "Эвертон" в ярости"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал свою команду ожидать яростного сопротивления от "Эвертона" на "Гудисон Парк" в воскресенье.

Воскресный матч против "Юнайтед" будет первым для "Эвертона" момента, как с мерсисайдского клуба сняли 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.



Практически каждый, кто связан с "Эвертоном", испытывает чувство несправедливости, и Тен Хаг ожидает, что это подстегнет команду Шона Дайча и ее болельщиков.



"Как и всегда, все в наших руках. Я могу видеть нашего соперника и могу видеть, что они в ярости, но в конце концов все в наших руках".



"Если они в ярости, и это подстегивает их, мы должны соответствовать этим стандартам. Когда мы соответствуем стандартам, у нас очень хорошие шансы на победу в матче", — цитирует Тен Хага Sky Sports.



Тен Хаг также подтвердил возвращение в строй голкипера Андре Онана и защитника Люка Шоу, тогда как нападающий Расмус Хейлунд находится под вопросом из-за мышечного растяжения. Джонни Эванс и Кристиан Эриксен все еще лечатся.