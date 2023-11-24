Клопп: "Сити" — сильнейшая команда в мире"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Манчестер Сити" "сильнейшей командой в мире".

В своем первом после международного перерыва матче "Ливерпуль" совершит выезд к "Сити", который в данный момент лидирует в Премьер-Лиге, опережая "красных" на одно очко.



Клопп понимает, что, только показав свой лучший футбол, "Ливерпуль" сможет рассчитывать на положительный результат на "Этихад".



"Несомненно, в субботу будет большой матч. Против сильнейшей команды в мире за последние годы".



"Это огромное испытание для любой футбольной команды в мире, включая нас, но мы в любом случает попытаемся".



"Это не проверка на то, насколько близки мы можем быть к "Сити". Это просто суперзахватывающий футбольный матч".



"Однако нам важно не предаваться восторгу, а тщательно подготовиться. Мы знаем, что должны сыграть в свой лучший футбол, чтобы у нас были шансы. Если нам удастся, тогда еще нужно будет использовать свой шанс".



"Есть много сценариев матча. Сыграем плохо и проиграем? Это возможно. Сыграем плохо и выиграем? Я бы сказал, что это маловероятно, особенно против "Сити". Сыграем очень хорошо и не выиграем? Это возможно. Мы хотим сыграть очень хорошо и выиграть", — цитирует Клоппа Sky Sports.