Дайч "был шокирован" снятием 10 очков с "Эвертона"
Наставник "Эвертона" Шон Дайч признался, что был шокирован снятием 10 очков со своего клуба в Премьер-Лиги.
В этот международный перерыв с "Эвертона" сняли 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей — "ириски" превысили лимит убытка за трехлетний период.
По мнению Дайча, наказание по своим пропорциям не соответствует нарушению, однако Шон готов закатать рукава и трудиться еще упорнее.
"Как и каждый здесь, я был шокирован. Поднялась такая шумиха, словно каждый в футболе был шокирован".
"Шокирует громадность наказания. Непропорциональность — то слово, которое наиболее часто используется, и мы, разумеется, чувствуем себя обиженными из-за этого".
"Это не меняет нашу концентрацию, мы по-прежнему сосредоточены на игре в футбол и на достижении побед".
"Мы были на правильном пути и показывали сильную игру. Снятие очков подстегивает нас, чтобы стараться упорнее. Наша задача не меняется, но становится сложнее", — цитирует Дайча BBC.
24.11.2023 21:00
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