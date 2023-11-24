Дайч "был шокирован" снятием 10 очков с "Эвертона"

Наставник "Эвертона" Шон Дайч признался, что был шокирован снятием 10 очков со своего клуба в Премьер-Лиги.

В этот международный перерыв с "Эвертона" сняли 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей — "ириски" превысили лимит убытка за трехлетний период.



По мнению Дайча, наказание по своим пропорциям не соответствует нарушению, однако Шон готов закатать рукава и трудиться еще упорнее.



"Как и каждый здесь, я был шокирован. Поднялась такая шумиха, словно каждый в футболе был шокирован".



"Шокирует громадность наказания. Непропорциональность — то слово, которое наиболее часто используется, и мы, разумеется, чувствуем себя обиженными из-за этого".



"Это не меняет нашу концентрацию, мы по-прежнему сосредоточены на игре в футбол и на достижении побед".



"Мы были на правильном пути и показывали сильную игру. Снятие очков подстегивает нас, чтобы стараться упорнее. Наша задача не меняется, но становится сложнее", — цитирует Дайча BBC.