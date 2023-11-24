Гвардиола: "Не уйду, если нас отправят в Лигу Один"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не покинет свой пост, если его клуб отправят в Лигу Один за нарушения правил финансового фейр-плей.
В данный момент все еще длится разбирательство насчет 115 обвинений, предъявленных "Сити" Премьер-Лигой, а недавнее снятие 10 очков с "Эвертона" намекает, что наказание "горожан" может быть суровым.
Однако Гвардиола уверяет, что возможное наказание не заставит его бросить "Сити". Хосеп допускает, что будет тренировать в третьем дивизионе.
"Вы говорите так, словно нас уже наказали. Мы невиновны до того момента, пока наша вина не будет доказана. Я знаю, что люди хотят этого (чтобы "Сити" наказали). Я знаю это, я чувствую это. Я подожду. Давайте дождемся вынесения вердикта, а затем мы выйдем и выскажемся".
"Но я абсолютно не буду пересматривать свое будущее в зависимости того, выступаем мы здесь (в Премьер-Лиге) или в Лиге Один. Абсолютно. Лиге Один вероятность того, что мы останемся вместе, будет выше, чем в Лиге Чемпионов", — цитирует Гвардиолу The Guardain.
24.11.2023 20:00
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ло6овщик и тут про кекси) оруу
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да ему шейхи подкинут миллиардик, иначе и игроки разбегутся, и не выплывут через пару лет в АПЛ.
еще титулы отобрать, и штраф влупить огромный, а деньги что не украдут на вар пустить.
ну и челси по такой-же дорожке пустить.
гулять так гулять
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лысый хуеплёт побежит первым с корабля))
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Лысая тыква не понимает что лига 1 есть не только во франции.
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