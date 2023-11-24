Гвардиола: "Не уйду, если нас отправят в Лигу Один"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не покинет свой пост, если его клуб отправят в Лигу Один за нарушения правил финансового фейр-плей.

В данный момент все еще длится разбирательство насчет 115 обвинений, предъявленных "Сити" Премьер-Лигой, а недавнее снятие 10 очков с "Эвертона" намекает, что наказание "горожан" может быть суровым.



Однако Гвардиола уверяет, что возможное наказание не заставит его бросить "Сити". Хосеп допускает, что будет тренировать в третьем дивизионе.



"Вы говорите так, словно нас уже наказали. Мы невиновны до того момента, пока наша вина не будет доказана. Я знаю, что люди хотят этого (чтобы "Сити" наказали). Я знаю это, я чувствую это. Я подожду. Давайте дождемся вынесения вердикта, а затем мы выйдем и выскажемся".



"Но я абсолютно не буду пересматривать свое будущее в зависимости того, выступаем мы здесь (в Премьер-Лиге) или в Лиге Один. Абсолютно. Лиге Один вероятность того, что мы останемся вместе, будет выше, чем в Лиге Чемпионов", — цитирует Гвардиолу The Guardain.