Дэвид Джеймс советует Рамсдейлу уйти из "Арсенала"

Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс считает, что Аарону Рамсдейлу следует уйти из "Арсенала" в январе.

В последние недели первым номером "Арсенала" утвердился Давид Райя, однако 28-летний испанец пропускает матч против "Брентфорда" в субботу из-за условий своей аренды.



Таким образом, Рамсдейл может сыграть в Премьер-Лиге впервые с 3 сентября, но Джеймс не видит для Аарона смысла оставаться в "Арсенале", если главный тренер Микель Артета в него не верит.



"Если у него и есть какие-нибудь шансы создать головную боль Гарету Саутгейту насчет выбора голкипера, то он не сделает этого, сидя на лавке в "Арсенале". Возможно, ему стоит поговорить с Микелем и своим агентом и посмотреть, есть ли у него возможность, чтобы отыграть остаток сезона где-нибудь еще".



"У меня самого была похожая ситуация в "Ливерпуле", когда был куплен Брэд Фридель. Часть тебя хочет напрячься и трудиться упорнее, но затем ты смотришь на тренера и думаешь: "Это же ты пригласил моего конкурента в клуб, и разве я смогу заставить тебя пожалеть о своем решении, трудясь упорнее?" Это сизифов труд".



"Давид Райя проявил себя великолепным голкипером в Премьер-Лиге, это бесспорно. Но он совершает ошибки, которые Рамсдейл, как я думаю, не совершал, после чего Артета выходит и защищает Райю. В каком-то смысле это не выглядит справедливо", — цитирует Джеймса Daily Mirror.