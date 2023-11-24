Лавиа и Нкунку не готовы дебютировать за "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино разрушил надежды болельщиков, которые надеялись увидеть дебют Ромео Лавиа и Кристофера Нкунку за клуб сразу после международного перерыва.

Как известно, Нкунку находится вне игры с начала августа, когда он получил травму колена в предсезонном матче против дортмундской "Боруссии".



Лавиа в свою очередь испытывает проблемы с лодыжкой с момента своего перехода из "Саутгемптона" на исходе летнего трансферного окна.



Однако обоим игрокам все еще нужно время, хотя Кристофер уже тренируется с первой командой. Пока из лазарета готов вернуться только Леви Колуилл.



"Колуилл, да, будет в заявке. Лавиа и Нкунку все еще отсутствуют. Мы не устанавливаем сроков, насчет этого сложно сказать. Нам нужно оценивать их ситуацию день за днем, но они в хорошем состоянии".



"Нкунку слегка опережает Лавиа, с прошлой недели он занимается с командой, но он еще полностью не восстановился, чтобы попасть в заявку".



"Он (Нкунку) не привык к Премьер-Лиге, и он еще восстанавливается. Он игрок из Европы, из Бундеслиги, ему нужно залечить свою травму и узнать эту лигу. Ему нужно адаптировать многие вещи и заиграть в свою лучшую игру", —цитирует Почетттино The Independent.