Александер-Арнольд верит, что "Ливерпуль" снова стал претендентом на титул

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд чувствует, что его команда снова стала реальным претендентом на титул Премьер-Лиги.

Прошлый сезон "Ливерпуль" завершил с пустыми руками, финишировав за пределами топ-4 Премьер-Лиги.



Однако в этом сезоне "красные" выступают гораздо лучше и сейчас находятся всего в одном очке позади лидирующего "Манчестер Сити", с которым сыграют в субботу.



И Александер-Арнольд верит, что "Ливерпуль" будет претендовать на нечто большее, нежели просто возвращение в Лигу Чемпионов.



"Наша цель как команды — выиграть лигу, и именно эта цель стоит перед нами в этом сезоне. В прошлом сезоне мы выступили недостаточно хорошо. Мы ничуть не были близки к своей цели в прошлом году, и нам требовалось это исправить в этом году".



"Мы пригласили новых игроков. Важно было адаптировать их как можно скорее и заложить хороший фундамент на старте сезона. В данный момент мы занимаем действительно сильную позицию, а с точки зрения результатов и формы мы выступаем достаточно хорошо, чтобы держаться как можно ближе к вершине таблицы".



"Лига еще не выиграна, впереди еще много матчей, но пока что мы выступаем так, как ты ожидаешь от тех, кто может выиграть лигу. Если мы продолжим в том же духе, то будем где-то рядом, когда наступит май", — цитирует Александер-Арнольда The Guardian.