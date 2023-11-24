Артета обещает и дальше высказываться насчет судейства

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что продолжит высказываться насчет судейства в Премьер-Лиге, несмотря на предъявленные FA обвинения.

Напомним, Артета был обвинен в оскорблении арбитров после поражения 1:0 от "Ньюкасла" 4 ноября. Теперь над Микелем нависла угроза дисквалификации.



Однако Артета обещает, что и дальше будет честно отвечать, когда его будут просить дать оценку работы рефери.



"Я собираюсь и дальше высказываться. Думаю, ты должен быть собой. Будучи лидером, ты должен быть настоящим. Ты не можешь быть тем, кем не являешься. Таков я".



"Мы отправили FA свои наблюдения, мы постараемся защитить свою точку зрения и причины, почему мы так поступили. Я не так много могу сказать насчет этого".



"Когда тебя спрашивают твое мнение, ты должен высказать его правильным образом, и для этого предусмотрена процедура".



"Это хорошо, что мы взаимодействуем. Все мы хотим улучшить игру: рефери, тренеры, чиновники, спортивные директоры, журналисты. Все мы хотим сделать игру лучше".



"Чтобы сделать игру лучше, нам нужна свобода слова, уважение и конструктивный подход. Это хорошо, что все мы выступаем перед медиа насчет решений, потому что это обеспечивает ясность", — цитирует Артету BBC.