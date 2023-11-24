Данн считает, что "Ливерпуль" претендует на титул благодаря Собослаи

Экс-защитник "Манчестер Сити" Ричард Данн считает, что Доминик Собослаи является той причиной, почему "Ливерпуль" стал претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Купленный минувшим летом у "РБ Лейпциг" за 60 миллионов фунтов Собослаи быстро утвердился в качестве ключевого игрока "Ливерпуля", который сейчас находится всего в одном очке позади "Сити".



Как раз против "Сити" "Ливерпуль" и сыграет в субботу, и Данн восхищается тем, какой эффект оказал 23-летний венгр на "красных".



"Он абсолютно великолепен. Он один из тех игроков, ради которых люди включают телевизор, чтобы увидеть его энергию, мастерство и умение забить потрясающий гол с дистанции".



"Я лишь переживаю, сможет ли он так энергично провести весь сезон, но его влияние... Он, наверное, изменил облик сезона "Ливерпуля".



"Вместо того, чтобы лишь думать о возвращении в Лигу Чемпионов, они нацелены на титул, и это частично благодаря Собослаи".



"Он вернул веру фанатам и игрокам, и благодаря ему Ван Дейк снова заиграл в свой лучший футбол. Он придал каждому энтузиазм, которого, им, наверное, не хватало в прошлом сезоне", — цитирует Дана Liverpool Echo.