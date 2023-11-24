Энди Коул раскритиковал трансферную политику МЮ
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул раскритиковал трансферную политику клуба с "Олд Траффорд".
В качестве одного из наиболее ярких примеров неудачной трансферной политики "Юнайтед" Коул рассматривает покупку вингера Антони у "Аякса" за 86 миллионов фунтов летом 2022.
Коул, забивший 121 гол в 275 матчах "Юнайтед", сравнивает покупки "красных дьяволов" и других клубов с шоппингом в модном брендовом магазине и дискаунтере.
"Порой я спрашиваю себя, а в чем сильные стороны Антони? Он не обыгрывает соперников, не создает моменты, не забивает голы. Так в чем его сильные стороны?"
"Мы заплатили огромные деньги за него. Когда видишь, как клуб вроде "Брайтона" купил Митому за 2.7 млн. фунтов, то возникает вопрос: а на каком рынке совершает покупки "Манчестер Юнайтед"? Как так вышло, что "Брайтон" заплатил упомянутую сумму за Митому, а мы заплатили 86 миллионов фунтов за Антони?"
"Разве мы совершаем покупки не на том же рынке? Это как Primark и Zara — ты думаешь, что в заплатишь в Zara больше, но получишь выше качество, хотя в итоге получаешь то же самое, как в Primark, просто переплачивая за одну и ту же вещь".
"Я смотрю на совершенные нами трансферы за последние 10 лет, и мы потратили чертовски много денег на игроков, которые другим клубам обошлись бы дешевле. Это налог на "Манчестер Юнайтед"? Так не может продолжаться", — сообщил Коул Betfred.
24.11.2023 14:00
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Он должен был сказать это а 2014-2015 годах, где всё время эти умные господа проёбывались?
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На этой неделе мы узнали, что Эшли Коул закупается в Zara. Чё, рили так всё плохо у бывших МЮшников?
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