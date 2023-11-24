Премьер-Лига попросила пилотов British Airways помочь с VAR
Премьер-Лига обратилась за помощью к пилотам авиакомпании British Airways, чтобы отладить работу системы VAR.
Ранее в этом сезоне обнаружился большой изъян в коммуникациях между рефери и арбитрами VAR, когда был ошибочно отменен гол Луиса Диаса за "Ливерпуль" против "Тоттенхэма".
Тогда глава судейского корпуса Ховард Уэбб пообещал принять меры, чтобы улучшить взаимопонимание между коллегами в поле и видеостудии, и свои слова он подтвердил делом.
Как сообщает The Times, Премьер-Лига и Уэбб приняли беспрецедентные меры, обратившись к профессиональным летчикам в лице Криса Хевена и Питера Натараджа.
Хевен и Натарадж пытаются объяснить арбитрам важность коммуникаций под давлением и то, какие меры нужно предпринять, чтобы общение было четким и эффективным.
Футбольные боссы считают, что между профессиями пилотов и арбитров есть много схожего. На тех и других лежит огромная ответственность, те и другие работают при высоком шуме, пытаясь сосредоточиться на действительно важных вещах.
24.11.2023 13:00
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Последние комментарии:
Эта ситуация все больше описывает состояние судейского произвола и их вседозволенности.
В Испании и Италии же тоже обращались к летяикам и космонавтам, чтоб отладить работу тВАРей
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Новость не очем! Миха сам походу улетел :)
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Нужно ВАР в космос выходить, оттуда виднее будет
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Басня Крылова «Судьи и VAR»
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