Премьер-Лига попросила пилотов British Airways помочь с VAR

British Airways Премьер-Лига обратилась за помощью к пилотам авиакомпании British Airways, чтобы отладить работу системы VAR.

Ранее в этом сезоне обнаружился большой изъян в коммуникациях между рефери и арбитрами VAR, когда был ошибочно отменен гол Луиса Диаса за "Ливерпуль" против "Тоттенхэма".

Тогда глава судейского корпуса Ховард Уэбб пообещал принять меры, чтобы улучшить взаимопонимание между коллегами в поле и видеостудии, и свои слова он подтвердил делом.

Как сообщает The Times, Премьер-Лига и Уэбб приняли беспрецедентные меры, обратившись к профессиональным летчикам в лице Криса Хевена и Питера Натараджа.

Хевен и Натарадж пытаются объяснить арбитрам важность коммуникаций под давлением и то, какие меры нужно предпринять, чтобы общение было четким и эффективным.

Футбольные боссы считают, что между профессиями пилотов и арбитров есть много схожего. На тех и других лежит огромная ответственность, те и другие работают при высоком шуме, пытаясь сосредоточиться на действительно важных вещах.


Метки British Airways, PGMOL, Премьер-Лига, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1000

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 24.11.2023 14:22 # largo-winch
    Эта ситуация все больше описывает состояние судейского произвола и их вседозволенности.
    В Испании и Италии же тоже обращались к летяикам и космонавтам, чтоб отладить работу тВАРей

    (ответить)

  2. chelsiukpro 24.11.2023 13:27 # chelsiukpro
    Новость не очем! Миха сам походу улетел :)

    (ответить)

  3. sasha173 24.11.2023 13:20 # sasha173
    Нужно ВАР в космос выходить, оттуда виднее будет

    (ответить)

  4. shakur 24.11.2023 13:04 # shakur
    Басня Крылова «Судьи и VAR»

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: