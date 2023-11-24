"Арсенал" исключает расставание с Томиясу в январе

"Арсенал" исключает расставание с защитником Такехиро Томиясу в зимнее трансферное окно.

Ранее в ноябре в английской и немецкой прессе появилась информация о желании "Баварии" приобрести Томиясу в зимнее окно.



Утверждалось, что главный тренер "Баварии" Томас Тухель восхищается универсальностью 25-летнего японца, который способен сыграть на любой позиции в линии обороны.



Однако Evening Standard сообщает, что "Арсенал" считает Томиясу важным членом команды и готов отклонить любое предложение по Такехиро посреди сезона.



В данный момент Томиясу приближается к 18 заключительным месяцам по своему контракту, однако это соглашение может быть автоматически продлено "Арсеналом" на один год.



Томиясу, купленный за 16 миллионов фунтов у "Болоньи" в 2021 году, демонстрирует отличную форму в этом сезоне и даже был признан лучшим игроком "канониров" по итогам октября.