Рэтклифф может позвать Эдвардса в "Юнайтед"

Сэр Джим Рэтклифф хочет пригласить в "Манчестер Юнайтед" бывшего спортивного директора "Ливерпуля" Майкла Эдвардса.

В данный момент Рэтклифф находится на пороге покупки 25 процентов акций "Юнайтед" за 1.3 млрд. фунтов, однако сделка задерживается, потому что сэр Джим продолжает обсуждать с семейством Глэйзеров свое влияние в клубе.



Рэтклифф ожидает получить контроль над футбольными операциями "Юнайтед" и поставить на ключевые спортивные должности своих людей.



"Юнайтед" собирается обзавестись новым спортивным директором, и с этой ролью связывают Пола Митчелла и Дуги Фридмена.



По информации The Independent, на радаре у "Юнайтед" также находится Эдвардс. Рэтклифф восхищается той работой, которую Майкл проделал в "Ливерпуле" до своего ухода летом 2022.



Впрочем, в данный момент неясно, насколько сам Эдвардс заинтересован в возвращении в футбол, особенно с помощью злейшего врага "Ливерпуля".