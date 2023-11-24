Брантуэйт — цель номер один МЮ среди защитников в Премьер-Лиге

"Манчестер Юнайтед" определил Джаррада Брантуэйта в качестве своей приоритетной оборонительной цели в Премьер-Лиге.

Приглашение центрального защитника является одним из приоритетов для "Юнайтед" на 2024 год, учитывая истекающий в конце сезона контракт Джонни Эванса и туманные перспективы в клубе Рафаэля Варана.



Прежде пресса неоднократно сообщала об интересе "Юнайтед" к защитникам вроде Жан-Клера Тодибо из "Ниццы", Гонсалу Инасиу из "Спортинга" и Антониу Силве из "Бенфики".



Также "Юнайтед" рассматривает варианты в Премьер-Лиге, и здесь, как утверждает TEAMtalk, "красных дьяволов" больше всего интересует 21-летний Брантуэйт.



Брантуэйт также вызывает интерес со стороны "Тоттенхэма", и только внушительная сумма денег заставит "Эвертон" расстаться с Джаррадом посреди сезона.



Ближе к Новому году "Юнайтед" определится, будет покупать защитника уже в январе или подождет до лета. В том числе это зависит от сделки "дьяволов" с сэром Джимом Рэтклиффом.