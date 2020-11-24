Сульшер объяснил, почему Магуайр не ушел из МЮ летом

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему защитник Харри Магуайр не покинул "Олд Траффорд" минувшим летом.

Минувшим летом Магуайр был лишен капитанской повязки и сезон начинал на скамейке запасных. Однако Харри отказался уходить, несмотря на вариант с "Вест Хэмом".



По словам Сульшера, Магуайр просто не захотел уходить на понижение. Оле Гуннар очень доволен тем, как Харри преодолел трудности и вернулся в стартовый состав "Юнайтед" в последние недели.



"Думаю, он великолепно справился со своими трудностями. Это было непросто. Я поддерживаю отношения с ним, и я лишь могу похвалить этого парня. Он преодолел это".



"Уходить из "Манчестер Юнайтед" непросто, потому что ты знаешь, что это почти в любом случае будет переход на понижение, куда бы ты ни отправился. Тебе достойно платят за твои старания, когда ты соответствуешь этому типу, когда ты хороший игрок и показываешь, что клуб тебе небезразличен".



"Я очень рад, что Харри показал, какого рода игроком он является. Не менее важно, что он показал, какого рода личностью он является. Поэтому я и сделал его капитаном. Мы в Норвегии называем это "прочное дерево", — сообщил Сульшер Nettavisen.