"Арсенал" и "Юнайтед" хотят Педру Нету
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к вингеру "Вулверхэмптона" Педру Нету.
"Вулверхэмптон" весьма средне начал этот сезон, а Нету из-за травмы задней поверхности бедра не играет с конца октября. Несмотря на это, именно Педру остается лучшим ассистентом кампании Премьер-Лиги 2023/24, отдав семь результативных передач.
23-летний португалец также забил один гол, своей игрой заинтересовав "Арсенал" и "Юнайтед", а также клубы из Саудовской Аравии, сообщает TEAMtalk.
Ранее существовали опасения, что травма может помешать трансферу Нету в январе, однако восстановление Педру выходит на финишную прямую, и игрок должен вернуться на футбольное поле еще до Нового года.
Утверждается, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета и его визави Эрик Тен Хаг из "Юнайтед" являются большими поклонниками таланта Нету, однако в данный момент "канониры" имеют некоторое преимущество над "красными дьяволами" в борьбе за Педру.
Ожидается, что "Вулверхэмптон" попросит минимум 60 миллионов фунтов за Нету. Несмотря на интерес с Ближнего Востока, сам Педру предпочел бы остаться в Европе и выступать в Лиге Чемпионов.
24.11.2023 08:00
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Зачем он Арсеналу? В команде и так много напов, Сака, Мартинелли, Троссард, Виейра, Жезус, Нкетиа, а выиграть конкуренцию у них Нету врядли сможет.
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Welcome to Arsenal !
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