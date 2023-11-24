"Арсенал" и "Юнайтед" хотят Педру Нету

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к вингеру "Вулверхэмптона" Педру Нету.

"Вулверхэмптон" весьма средне начал этот сезон, а Нету из-за травмы задней поверхности бедра не играет с конца октября. Несмотря на это, именно Педру остается лучшим ассистентом кампании Премьер-Лиги 2023/24, отдав семь результативных передач.



23-летний португалец также забил один гол, своей игрой заинтересовав "Арсенал" и "Юнайтед", а также клубы из Саудовской Аравии, сообщает TEAMtalk.



Ранее существовали опасения, что травма может помешать трансферу Нету в январе, однако восстановление Педру выходит на финишную прямую, и игрок должен вернуться на футбольное поле еще до Нового года.



Утверждается, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета и его визави Эрик Тен Хаг из "Юнайтед" являются большими поклонниками таланта Нету, однако в данный момент "канониры" имеют некоторое преимущество над "красными дьяволами" в борьбе за Педру.



Ожидается, что "Вулверхэмптон" попросит минимум 60 миллионов фунтов за Нету. Несмотря на интерес с Ближнего Востока, сам Педру предпочел бы остаться в Европе и выступать в Лиге Чемпионов.