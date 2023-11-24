"Юнайтед" готов отпустить Варана в январе

"Манчестер Юнайтед" готов дать зеленый свет своему защитнику Рафаэлю Варану на уход из клуба в зимнее трансферное окно.

Этот сезон Варан начинал игроком стартового состава "Юнайтед", но в последнее время проигрывал конкуренцию даже 35-летнему Джонни Эвансу.



Варан недоволен своей ситуацией, и в "Юнайтед" осведомлены об этом. По информации Sky Sport Germany, клуб с "Олд Траффорд" не будет стоять на пути у Рафаэля в январе.



Однако "Юнайтед" исключает вариант с арендой и лишь готов рассмотреть предложения насчет постоянного трансфера. "Красные дьяволы" оценивают 30-летнего француза в 20-30 миллионов евро (17-26 млн. фунтов).



Как ранее сообщалось, "Бавария" внимательно следит за Вараном, но переговоры пока не начинала.



Варан выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Реала" за 42 млн. фунтов летом 2022 и является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Тен Хага.