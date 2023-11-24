"Арсенал" решил выкупить Райю

Давид Райя "Арсенал" принял решение выкупить голкипера Давида Райю у "Брентфорда" после окончания этого сезона.

Этот сезон Райя проводит за "Арсенал" на правах аренды с опцией выкупа за 27 миллионов фунтов.

"Брентфорд" согласился на такую структуру сделки, потому что "канониры", и так изрядно потратившись на трансферы минувшим летом, не могли сразу приобрести Давида.

При этом "Брентфорд" с самого начала дал понять, что не ожидает возвращения Райи, и сейчас трансферный гуру Фабрицио Романо подтверждает, что 28-летний испанец действительно останется в "Арсенале".

По словам Романо, "Арсенал" не просто принял решение выкупить Райю, но и уже согласовал с Давидом долгосрочный контракт, который вступит в силу следующим летом.

Добавим, в ближайшую субботу "Арсенал" как раз совершит выезд к "Брентфорду", и утвердившийся первым номером "канониров" Райя этот матч пропустит — правила Премьер-Лиги не позволяют игроку играть против команды, у которой он арендован.


Метки Арсенал, Брентфорд, Райя

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 237

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelseaaaa 24.11.2023 06:38 # chelseaaaa
    Видимо Рамсдейл жестко накосячил если Артета потерял веру в него.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: