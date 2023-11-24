"Арсенал" решил выкупить Райю
"Арсенал" принял решение выкупить голкипера Давида Райю у "Брентфорда" после окончания этого сезона.
Этот сезон Райя проводит за "Арсенал" на правах аренды с опцией выкупа за 27 миллионов фунтов.
"Брентфорд" согласился на такую структуру сделки, потому что "канониры", и так изрядно потратившись на трансферы минувшим летом, не могли сразу приобрести Давида.
При этом "Брентфорд" с самого начала дал понять, что не ожидает возвращения Райи, и сейчас трансферный гуру Фабрицио Романо подтверждает, что 28-летний испанец действительно останется в "Арсенале".
По словам Романо, "Арсенал" не просто принял решение выкупить Райю, но и уже согласовал с Давидом долгосрочный контракт, который вступит в силу следующим летом.
Добавим, в ближайшую субботу "Арсенал" как раз совершит выезд к "Брентфорду", и утвердившийся первым номером "канониров" Райя этот матч пропустит — правила Премьер-Лиги не позволяют игроку играть против команды, у которой он арендован.
24.11.2023 06:00
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