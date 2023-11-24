Коул Палмер в "Челси": ускорение карьеры или поворот не туда?

Трансфер Коула Палмера на исходе летнего окна из "Манчестер Сити" в "Челси" за 42.5 млн. фунтов стал неожиданностью. Молодой игрок успешно начал сезон в составе "горожан", забив в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы, но когда поступило предложение от "синих", то настоял на переходе. Не ошибся ли Хосеп Гвардиола, слишком легко отпустив воспитанника клуба?

Перед матчем "Челси" с "Сити" Гвардиоле задали этот вопрос, на что он ответил так: "Коул смирился с тем, что ему придется ждать своего шанса год или два, и в какой-то момент он решил для себя: "Нет, я не хочу здесь играть". Но когда ушел Рияд Махрез, я ему сказал, что у него будет шанс, но он все равно ответил: "Нет, я не буду здесь играть, я хочу уйти". Тогда я ему сказал: "Окей, уходи". Он получил то, что хотел, и это хорошо для него. Он — молодой игрок, огромный талант, иначе его бы не было здесь. Он хороший парень и у него все хорошо".



Также Гвардиола отметил, что он в принципе никогда не отваривает игроков, если те хотят уйти: "Никогда этого не делаю. Почему? Я думаю, это психология маленького клуба — уговаривать игроков остаться. Большие клубы предпочитают принимать решения в пользу трех сторон: игрока и обоих клубов, а иногда и его агента. Так что это не проблема. Они хотят перейти в "Челси", "Ливерпуль" или "Юнайтед" — в чем тут проблема? Они счастливы, клуб доволен трансфером, другой клуб доволен той суммой денег, что потратил на игрока. Это нормально".



Изначально, когда Палмер только пришел в "Челси", многим показалось, что 42.5 млн. фцнтов за столь молодого игрока, который не успел себя проявить в Премьер-Лиге, — это много. Но сейчас, когда Коул Палмер уже забил четыре гола за "синих" , в том числе — в ворота своего бывшего клуба, совсем не кажется, что лондонцы переплатили за игрока. Скорее, возникает ощущение, что ошибся "Сити", не сумев удержать Палмера.



Почему Палмер так легко согласился на переход в "Челси", хоть и, наверняка, понимал, что команда Маурисио Почеттино сейчас намного дальше от трофеев, чем "Сити"? Наверное, его всегда смущал тот факт, что в составе "горожан" практически нет собственных воспитанников, и из академии очень тяжело пробиться в основу. Пока что это удалось лишь Филу Фодену, но и тот время от времени становился игроком второстепенной важности для Гвардиолы и до сих пор не раскрылся полностью.



Вероятно, характер Палмера таков, что он не хочет быть игроком ротации, ждать своего шанса и быть подносчиком снарядов для кого-то — он хочет быть в числе лидеров, главных персонажей на поле. И его поведение с первых дней в "Челси" только подтверждает это — Палмер уже успел выбить для себя роль штатного пенальтиста, несколько раз публично раскритиковать партнеров, а его комментарий в адрес Николя Джексона после дерби с "Тоттенхэмом" немного шокировал.



Тогда Джексон отметился хет-триком, а "Челси" выиграл со счетом 1:4 у заканчивавших матч вдевятером "шпор", а Палмер так прокомментировал игру партнера: "Он был великолепен сегодня вечером — ему просто нужно усердно тренироваться, сохранять концентрацию и трудиться, и тогда он сделает еще много хет-триков".



Когда немного ошеломленный таким ответом журналист Sky Sports выразил свое удивление, Палмер невозмутимо ответил: "Всегда можно работать еще усерднее". Все это больше походило на слова ветерана типа Тиаго Силвы, а не 21-летнего новичка, который говорил об игроке почти на год старше его.



В этом нет ничего нового — ранее Палмер был замечен во время поражения от "Брентфорда", когда он вскидывал руки в отчаянии от плохой игры Джексона. Это был только четвертый выход на поле Коула в матче "Челси". Возможно, кто-то скажет, что парень ведет себя слишком нагло, но в "Челси" сейчас сложилась такая ситуация, что большинство игроков — новички, и среди них должны выделиться лидеры, которые поведут за собой, и не исключено, что Палмер — именно такой игрок.



У него есть менталитет игрока "Сити" — пусть и играл он за основу нечасто, но даже в академии "горожан" закладывается философия, которая свойственна всем атакующим игрокам "Сити": всегда искать возможность для следующей передачи, двигать мяч и находить свободное пространство.



Против "Сити" Палмер очень сильно хотел доказать своему бывшему клубу, что он достоин большего, чем просто быть игроком ротации. Его энергия в том матче не угасала, и он принимал участие практически во всех удачных атаках "Челси", в частности — великолепно взаимодействовал с Рисом Джеймсом на правом фланге. Именно он подошел к "точке" в решающий момент и реализовал пенальти, чем помог "Челси" заработать очко и получить важный для молодой команды прилив уверенности в своих силах.



Интересно, что Маурисио Почеттино ранее сообщил, что с ним не консультировались по поводу приобретения Палмера. Это вызвало всеобщее удивление, но аргентинец, на самом деле, привык работать без контроля над трансферами и не имеет ничего против того, что селекционеры "Челси" "подгоняют" ему в основном молодых игроков.



Казалось, что состав "Челси" и так уже перенасыщен атакующими игроками — некоторым из них даже не нашлось места в раздевалке на старте сезона. Но травма Кристофера Нкунку вынуждала "синих" приобрести еще одного вингера, к тому же не было уверенности во все еще сыром Джексоне в качестве центрфорварда, а Армандо Бройя не выглядел толковой ему альтернативой.



Сейчас все выглядит именно так, что Палмер — едва ли не лучшее приобретение "Челси" с приходом новых владельцев, и игрок, который был нужен команде в условиях, когда на поле часто нет лидера, способного повести за собой — особенно в атакующей плоскости. Палмер, уходя из "Сити", искал место, где сможет быстро стать не одним из многих или талантливым подмастерьем, а лидером, и "Челси" также подходит ему идеально.



Сейчас вовсю говорят о шансах Палмера оказаться в заявке сборной Англии на Евро-2024. Всем хорошо известна консервативность Гарета Саутгейта и его привязанность к игрокам, которые хорошо проявили себя в в прошлом, но в какой-то момент менеджер сборной просто не сможет игнорировать Палмера, если тот продолжит в том же духе, как начал свою карьеру в "Челси".



В том, что Палмер способен стать лидером "Челси" не только на словах, но и на деле, нас убеждают некоторые цифры в его статистике. Только Габриэль Жезус и Харви Эллиотт выигрывают больше единоборств в последней трети поля, и только три игрока в Премьер-Лиге создали больше голевых моментов, чем Палмер, в соотношении проведенных на поле минут.



Принимая во внимание, что Палмер первый раз вышел в основе "Челси" только в матче против "Фулхэма", с которого и начался подъем "Челси" в таблице, можно сказать, что его адаптация на новом месте прошла очень быстро. Уже в матче с "Тоттенхэмом" он был тем игроком, который направлял атаки "Челси" и всегда был в центре событий, опускался глубоко в поисках мяча. В той игре он был вторым по количеству передач на поле соперника, забил и отдал голевую передачу.



Публично Почеттино попытался умерить ожидания от игры Палмера: "Коул — очень талантливый игрок, он еще молод, ему нужно обосноваться в клубе и городе, но мы увидели, насколько он хорош уже сейчас". Но в последних матчах "Челси" Палмер неизменно выходит в основе, и это лучше всего демонстрирует оценку его способностей менеджером "Челси".



Перебравшись в "Челси", Палмер отказался от фактически гарантированных трофеев на "Этихад" и комфортного для многих молодых игроков статуса футболиста с умеренными ожиданиями. Он сознательно поднял планку для самого себя, оказавшись в "Челси" — команде, с туманными перспективами в ее нынешнем состоянии. Он хочет играть под давлением, а не в зоне комфорта.



Но на "Стэмфорд Бридж" он действительно уже сейчас может стать важным игроком, от которого будет многое зависеть в игре команды, а в таком статусе и положении он будет прогрессировать быстрее. Решительным отказом от продолжения карьеры в "Сити" Палмер нажал на кнопку BOOST, но пока неизвестно, куда же именно заведет его это ускорение: к статусу одного из лидеров клуба, претендующего на титулы или к сожалениям о том, что в какой-то момент нетерпеливость и большое желание себя проявить завели Коула не туда.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru