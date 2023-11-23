Тен Хаг надеется задействовать Шоу против "Эвертона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что надеется задействовать левого защитника Люка Шоу против "Эвертона" в воскресенье.

Шоу не играет за "Юнайтед" уже более трех месяцев — с поражения 2:0 от "Тоттенхэма" 19 августа. То был только второй матч для Люка и "красных дьяволов" в этом сезоне.



Однако сейчас 28-летний англичанин уже залечил свое мышечное повреждение и весь международный перерыв тренировался с полной нагрузкой, что дает ему шансы выйти на поле "Гудисон Парк" в воскресенье, даже если только на замену.



"Люк Шоу две недели тренируется с командой. Мы вполне надеемся, что он вернется в заявку команды на воскресный матч", — сообщил Тен Хаг официальному веб-сайту "Юнайтед".



Добавим, в прошлом сезоне травмы обходили Шоу стороной. Люк сыграл 47 матчей во всех соревнованиях, завоевав с "Юнайтед" Кубок Лиги и путевку в Лигу Чемпионов.