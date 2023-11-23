FA вынесла предупреждение Де Дзерби
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби отделался предупреждением после резких высказываний насчет рефери.
После ничьей 1:1 с "Шеффилд Юнайтед" перед международным перерывом Де Дзерби заявил, что ему "не нравится 80 процентов английских рефери".
Роберто также назвал Англию единственной страной, где нельзя быть уверенным в правильности судейского решения при использовании системы VAR.
Как сообщает BBC, после изучения послематчевых комментариев Де Дзерби FA решила не выдвигать обвинений, ограничившись официальным предупреждением в адрес итальянского специалиста.
23.11.2023 22:00
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