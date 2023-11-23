Сборная ДР Конго зовет Ван-Биссаку

"Манчестер Юнайтед" может на несколько недель лишиться своего правого защитника Аарона Ван-Биссаку, если тот примет предложение выступить за сборную ДР Конго на Кубке Африки этой зимой.

Изначально Ван-Биссака связывал свою карьеру с Англией, сыграв три матча за молодежную команду U-21.



В сентябре 2019 Ван-Биссака был вызван в первую сборную Англии на матчи в рамках отбора к Евро-2020, но откликнуться на приглашение Гарета Саутгейта не смог из-за травмы спины.



Ван-Биссака родился в Англии, однако его африканское происхождение позволяет ему переметнуться под знамена ДР Конго, и сейчас Аарону в очередной раз поступило соответствующее предложение, сообщает The Athletic.



На сей раз Кубок Африки пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля. Сборная ДР Конго попала в одну группу с Марокко, Замбией и Танзанией.



Добавим, камерунский голкипер "Юнайтед" Андре Онана также находится в процессе принятия решения, выступит ли он на Кубке Африки. Кроме того, должны уехать на турнир полузащитники "красных дьяволов" Софьян Амрабат и Ганнибал Межбри, представляющие Марокко и Тунис, соответственно.