МЮ может попрощаться с 15 игроками в 2024 году

Джейдон Санчо и Донни Ван де Бек "Манчестер Юнайтед" может попрощаться сразу с 15 игроками в два ближайших трансферных окна.

Минувшим летом "Юнайтед" проявил большую активность в плане расставаний, попрощавшись сразу с 14 игроками. К этому клуб подталкивает необходимость держаться в рамках правил финансового фейр-плей.

Среди наиболее громких имен, с кем "Юнайтед" может попрощаться следующим летом или уже в январе, Daily Star называет Джейдона Санчо, Антони, Рафаэля Варана, Донни Ван де Бека и Антони Мартиаля.

На "Олд Траффорд" не ожидают возвращения из аренды в "Хетафе" нападающего Мейсона Гринвуда, который будет доступен для постоянного трансфера.

Кроме того, "Юнайтед" не собирается выкупать Серхио Регилона и Софьяна Амрабата, которые этот сезон проводят у "красных дьяволов" на правах аренды.

В конце этого сезона истекают контракты Тома Хитона и Джонни Эванса, причем ни у того, ни у другого нет опции продления на 12 месяцев.

В данный момент неясно, будет ли "Юнайтед" пользоваться соответствующей опцией по Брандону Уильямсу и Альваро Фернандесу, которые сейчас арендованы "Ипсвичем" и "Жироной", соответственно.

Шола Шортайр, Уилл Фиш и Джо Хьюджилл дополняют список игроков, которые могут покинуть "Олд Траффорд".


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 23.11.2023 20:21 # narcot
    скамопидары

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  2. chelsea88 23.11.2023 20:17 # chelsea88
    Чтобы купить Алипа.

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  3. danilych89 23.11.2023 20:15 # danilych89
    главный вопрос в том, найдутся ли на них покупатели.

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