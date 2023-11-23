МЮ может попрощаться с 15 игроками в 2024 году

"Манчестер Юнайтед" может попрощаться сразу с 15 игроками в два ближайших трансферных окна.

Минувшим летом "Юнайтед" проявил большую активность в плане расставаний, попрощавшись сразу с 14 игроками. К этому клуб подталкивает необходимость держаться в рамках правил финансового фейр-плей.



Среди наиболее громких имен, с кем "Юнайтед" может попрощаться следующим летом или уже в январе, Daily Star называет Джейдона Санчо, Антони, Рафаэля Варана, Донни Ван де Бека и Антони Мартиаля.



На "Олд Траффорд" не ожидают возвращения из аренды в "Хетафе" нападающего Мейсона Гринвуда, который будет доступен для постоянного трансфера.



Кроме того, "Юнайтед" не собирается выкупать Серхио Регилона и Софьяна Амрабата, которые этот сезон проводят у "красных дьяволов" на правах аренды.



В конце этого сезона истекают контракты Тома Хитона и Джонни Эванса, причем ни у того, ни у другого нет опции продления на 12 месяцев.



В данный момент неясно, будет ли "Юнайтед" пользоваться соответствующей опцией по Брандону Уильямсу и Альваро Фернандесу, которые сейчас арендованы "Ипсвичем" и "Жироной", соответственно.



Шола Шортайр, Уилл Фиш и Джо Хьюджилл дополняют список игроков, которые могут покинуть "Олд Траффорд".