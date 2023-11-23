"Ливерпуль" частично откроет верхний ярус "Энфилд Роуд"
"Ливерпуль" частично откроет верхний ярус реконструируемой трибуны "Энфилд Роуд".
С помощью реконструкции "Энфилд Роуд", одной из двух находящихся за воротами трибун, "Ливерпуль" собирается расширить свой стадион "Энфилд" на 7,000 мест — до 61,000.
Реализация этого проекта стоимостью 80 миллионов фунтов затянулась из-за смены подрядчика, хотя изначально планировалось, что все работы будут завершены к старту сезона 2023/24.
В данный момент полное открытие "Энфилд Роуд" ожидается только в 2024 году, причем точная дата еще не определена, однако уже 17 декабря, когда команда Юргена Клоппа сыграет против "Манчестер Юнайтед", часть верхнего яруса будет открыта.
В официальном заявлении "Ливерпуля" говорится, что болельщикам будут доступны несколько тысяч дополнительных мест на "Энфилд Роуд".
До сих пор "Ливерпуль" мог использовать только нижний ярус "Энфилд Роуд", из-за чего вместимость "Энфилда" в этом сезоне была ограничена 50,000 зрителей.
23.11.2023 19:00
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