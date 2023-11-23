"Юнайтед" готов отпустить Каземиро в январе
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Каземиро в январе и уже установил цену за бразильского полузащитника в размере 50 миллионов фунтов.
В своем дебютном английском сезоне после перехода из "Реала" за 70 миллионов фунтов Каземиро помог "Юнайтед" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и достичь двух кубковых финалов.
Однако в этом сезоне форма Каземиро резко пошла на спад, и теперь 31-летний бразилец рискует стать лишним для команды Эрика Тен Хага.
Дополнительно к уходу из "Юнайтед" Каземиро подталкивает скорая сделка клуба с сэром Джимом Рэтклиффом, который изначально считал этот трансфер ошибкой.
По информации TEAMtalk, "Юнайтед" готов попрощаться с Каземиро в январе и уже ищет себе нового полузащитника.
Сам Каземиро открыт ко всем вариантам, но наиболее реалистичным направлением для него выглядит Саудовская Аравию. Также ходят неподтвержденные слухи об интересе к игроку со стороны ПСЖ.
23.11.2023 18:00
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