"Юнайтед" готов отпустить Каземиро в январе

Каземиро "Манчестер Юнайтед" готов отпустить Каземиро в январе и уже установил цену за бразильского полузащитника в размере 50 миллионов фунтов.

В своем дебютном английском сезоне после перехода из "Реала" за 70 миллионов фунтов Каземиро помог "Юнайтед" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и достичь двух кубковых финалов.

Однако в этом сезоне форма Каземиро резко пошла на спад, и теперь 31-летний бразилец рискует стать лишним для команды Эрика Тен Хага.

Дополнительно к уходу из "Юнайтед" Каземиро подталкивает скорая сделка клуба с сэром Джимом Рэтклиффом, который изначально считал этот трансфер ошибкой.

По информации TEAMtalk, "Юнайтед" готов попрощаться с Каземиро в январе и уже ищет себе нового полузащитника.

Сам Каземиро открыт ко всем вариантам, но наиболее реалистичным направлением для него выглядит Саудовская Аравию. Также ходят неподтвержденные слухи об интересе к игроку со стороны ПСЖ.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2023 18:00

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