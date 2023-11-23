Нкунку тренируется с первой командой "Челси"
Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку приступил к тренировкам в общей группе.
Купленный у "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов Нкунку находится вне игры с предсезонного матча против дортмундской "Боруссии", когда он получил травму колена.
Кристофер даже был вынужден лечь на операцию, однако накануне 26-летний француз впервые за долгое время тренировался с остальной командой, сообщает Evening Standard.
Естественно, после столь длительного отсутствия Нкунку еще потребуется время, чтобы набрать в форму, и Кристоферу не гарантировано участие в выездном матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в ближайшую субботу.
Потеря Нкунку перед стартом новой кампании стала большим ударом по "Челси". Кристофер проявил себя с лучшей стороны в предсезонный период, забив три гола в пяти матчах и действуя на позициях нападающего, вингера и 10-го номера.
23.11.2023 17:00
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